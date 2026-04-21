Chuva de meteoros Líridas: pico é nesta madrugada — e você pode ver sem telescópio

Chuva de meteoros: saiba como assistir ao fenômeno nos céus (Fu Yujianglin/VCG /Getty Images)
Repórter
Publicado em 21 de abril de 2026 às 10h45.
Hoje à noite, quem tiver disposição para perder algumas horas de sono e olhar para o céu vai encontrar um espetáculo que se repete há pelo menos 2.700 anos. A chuva de meteoros Líridas atinge seu pico em 22 de abril, com a maior visibilidade nas madrugadas de 22 e 23.
O melhor horário para observação no Brasil é a partir das 2h da manhã, no horário de Brasília, quando o radiante (o ponto do céu de onde os meteoros parecem se originar) começa a se elevar no horizonte norte, próximo à estrela Vega, na constelação de Lira, segundo o astrônomo Dr. Marcelo De Cicco, do projeto EXOSS, parceiro do Observatório Nacional.
Em locais com baixa poluição luminosa, é possível ver entre 15 e 20 meteoros por hora. Embora não seja uma das chuvas mais intensas do calendário astronômico, as Líridas são conhecidas por meteoros rápidos e brilhantes, além de ocasionais picos inesperados.Quando será o próximo eclipse solar total de 2026? Veja onde observar
A chuva ocorre anualmente quando a Terra atravessa a nuvem de detritos deixada pelo cometa C/1861 G1 Thatcher, que tem período orbital de aproximadamente 415 anos, segundo o Observatório Nacional.
Os registros mais antigos do fenômeno remontam a 687 a.C., em anotações chinesas, tornando as Líridas uma das chuvas de meteoros mais antigas já documentadas pela humanidade.
Os fragmentos que cruzam o céu não são rochas gigantes: são pequenos e queimam totalmente antes de tocar o solo.
"É um espetáculo celeste sem nenhum risco para o nosso planeta ou para os dispositivos em órbita", afirma o professor de física Thiago Machado, do Colégio Católica Brasília, em declaração ao portal Juruá em Tempo.
A condição lunar é especialmente boa em 2026. O pico das Líridas ocorre dois dias antes da fase de Quarto Crescente, com a Lua iluminada em cerca de 27%, segundo o Observatório Nacional.Cientista identifica chuva de meteoros que pode revelar asteroide perto da Terra
O ocaso lunar acontece antes da ascensão do radiante, o que garante que as horas de maior atividade aconteçam sob céu completamente escuro — favorecendo a observação até mesmo dos meteoros mais fracos.
Observadores nas regiões Norte e Nordeste terão visibilidade mais favorável, pois o radiante estará mais elevado no céu, segundo o projeto EXOSS.
Nas regiões mais ao Sul, a taxa de meteoros visíveis será menor, mas ainda será possível acompanhar os traços mais intensos.
Nenhum equipamento especial é necessário. Basta um local afastado das luzes da cidade, um pedaço de céu aberto e disposição para perder algumas horas de sono. "Pode ser observada por qualquer pessoa que tenha uma visão razoável.Cientistas descobrem como 'empurrar' asteroides sem explodir tudo
Não precisa de telescópios, câmeras nem qualquer equipamento especial", resume o astrônomo Carlos Zurita, da BRAMON, em declaração ao Olhar Digital. Aplicativos como Sky Safari e Stellarium ajudam a identificar a posição do radiante em tempo real.