Setembro Amarelo: 3 exemplos de iniciativas que promovem a saúde mental dos colaboradores

Somente em 2024, foram registradas mais de 472 mil licenças médicas relacionadas a adoecimento emocional, um crescimento de 68% em relação ao ano anterior, segundo dados do Ministério da Previdência Social. É para reduzir estes números que as empresas brasileiras começam a reconhecer a importância do Setembro Amarelo.

Este ano, a campanha passou a ter caráter oficial e muitas organizações participam desenvolvendo iniciativas para promover saúde mental entre os colaboradores. A seguir, listamos 3 exemplos de estratégias efetivas para cumprir este objetivo.

A.C.Camargo Cancer Center cuida de quem cuida

O A.C.Camargo Cancer Center, referência nacional em tratamentos oncológicos, ensino e pesquisa sobre o câncer, tem priorizado o cuidado com a saúde mental de seus colaboradores da oncologia pediátrica, que enfrentam diariamente a sobrecarga emocional de lidar com as dores, medos e esperanças de famílias inteiras.

Desde 2023, a instituição oferece iniciativas como o programa de acolhimento com práticas integrativas, acompanhamento psicológico individual e rodas de conversa mediadas por psicólogos, envolvendo mais de 100 profissionais.

Essas ações, somadas à postura acolhedora das lideranças, fortalecem espaços de escuta, apoio mútuo e pertencimento. Segundo Viviane Sonaglio, líder do Centro de Referência em Tumores Pediátricos, o A.C.Camargo planeja expandir essas iniciativas para todos os centros de referência, além de lançar novas modalidades de assistência, incluindo um programa de mentoria em que profissionais experientes oferecerão suporte emocional e técnico aos recém-chegados.

Grupo Pereira criou iniciativa que já cuidou de 20 mil colaboradores

O Grupo Pereira mostra compromisso com a saúde mental por meio do AcolheGP, programa que reúne iniciativas de suporte, engajamento e acolhimento. O sétimo maior varejista do País lançou a iniciativa em 2021 e, desde então, mais de 20 mil pessoas receberam atendimento.

Entre as ações está o atendimento social gratuito por telefone, disponível 24 horas por dia e sete dias por semana para todos os colaboradores.

O serviço inclui apoio psicológico, jurídico, financeiro, previdenciário e social, sempre conduzido por profissionais especializados.

“Um ambiente de abertura e confiança se constrói com proximidade e afetividade. Temos um número grande de colaboradores, mais de 22 mil, que atuam em diversas regiões e funções e que enfrentam desafios distintos. Sabemos que a maior parte do tempo eles estão conosco e, por isso, queremos contribuir para o seu bem-estar”, diz Paulo Nogueira, diretor de Gente & Gestão do Grupo Pereira.

Thales Group promove campanha em todas as unidades da América Latina

Para a Thales, uma estratégia de conscientização é chave para efetividade. Durante o Setembro Amarelo, a empresa criou a campanha com o tema "Todo mundo carrega um pouco de luz", que cobre todas as unidades da América Latina e tem objetivo de ensinar como prestar atenção aos sinais de quem precisa de ajuda.

Entre as ações estão publicações semanais com mensagens de reflexão e incentivo, o Dia da Foto Amarela, em que todos são convidados a vestir a cor símbolo da campanha, e os destaques são o Bingo da Luz, que propõe desafios diários de bem-estar, a Roleta, com mensagens positivas para colaboradores e os Girassóis Iluminados, com QR Codes que levam a formulários de elogios a colegas e canais de desabafo anônimo.

“Recebemos diversos feedbacks de colaboradores parabenizando a empresa por abrir espaço para esse diálogo tão necessário. O Setembro Amarelo nos lembra que falar sobre sentimentos é um ato de coragem, e cada um de nós tem uma luz capaz de iluminar e transformar a vida de quem está ao nosso lado”, conclui Adriana Otani, Gerente de Comunicação Interna da Thales para América Latina.