Brasileiros poderão concorrer à viagem espacial da empresa de Jeff Bezos; veja como se inscrever

A Space Exploration & Research Agency (SERA) lançou uma plataforma digital que oferece ao público a possibilidade de concorrer a uma viagem espacial na missão New Shepard, da empresa Blue Origin, fundada por Jeff Bezos.

O sistema, acessível via aplicativo gratuito integrado ao Telegram, permite que os usuários participem de desafios, acumulem pontos e disputem vagas.

O ranking global é definido pelo sistema de pontuação SpaceDust, e os mais bem classificados passam a ser elegíveis para uma votação pública realizada na TON (The Open Network), blockchain associada ao Telegram.

Vagas reservadas para cinco países e como concorrer

Seis assentos foram disponibilizados para a missão, sendo cinco reservados a representantes de Nigéria, Índia, Indonésia, Brasil, Tailândia e um aberto a candidatos de outros países.

Segundo Joshua Skurla, cofundador da SERA, o objetivo é tornar o processo de seleção de astronautas mais inclusivo. “É a primeira vez que um programa espacial está nas mãos das pessoas”, afirmou em nota.

Além da seleção de participantes, a plataforma conta com o SERA Science Platform, que permite submissão e votação de experimentos científicos a serem realizados em microgravidade.

O modelo adota princípios da DeSci (ciência descentralizada), permitindo que estudantes e pesquisadores proponham e avaliem projetos de forma colaborativa.

O aplicativo pode ser acessado pelo link: https://t.me/sera_mission_control_bot/app, redirecionando para a página de boas-vindas no Telegram. Ao selecionar “Getting Started”, os usuários iniciam o processo de inscrição e participação nos desafios.