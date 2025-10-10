Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Mais ricos do mundo perdem quase US$ 70 bilhões com escalada tarifária entre Trump e China

Novo capítulo da guerra comercial deve agitar a abertura dos mercados no início da próxima semana

O sul-africano liderou as perdas entre os homens mais ricos do mundo

O sul-africano liderou as perdas entre os homens mais ricos do mundo

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 21h46.

Última atualização em 10 de outubro de 2025 às 21h52.

Os homens mais ricos do mundo tiveram um dia de solavancos no mercado financeiro. Segundo o índice de bilionários da Bloomberg, os 10 primeiros perderam US$ 68,8 bilhões de dólares com os efeitos da escalada tarifária de Donald Trump contra a China. Para se ter um efeito de comparação, esse valor é comparável ao market cap de empresas como Itaú, Infosys e Thomson-Reuters.

O republicano anunciou tarifas de 100% contra Pequim e o veto à exportação de softwares para o gigante asiático. Com isso, os mercados ficaram tensos. As fortunas dos bilionários, também.

PosiçãoNomeFortuna Líquida Total (US$)Variação Recente (US$)Variação no Ano (US$)País / RegiãoIndústria
1Elon Musk$437 bilhões-$15,8 bilhões+$4,36 bilhõesEstados UnidosTecnologia
2Larry Ellison$351 bilhões-$5,17 bilhões+$159 bilhõesEstados UnidosTecnologia
3Mark Zuckerberg$248 bilhões-$9,67 bilhões+$41,2 bilhõesEstados UnidosTecnologia
4Jeff Bezos$240 bilhões-$10,2 bilhões+$1,22 bilhõesEstados UnidosTecnologia
5Larry Page$209 bilhões-$3,84 bilhões+$40,5 bilhõesEstados UnidosTecnologia
6Sergey Brin$195 bilhões-$3,56 bilhões+$37,1 bilhõesEstados UnidosTecnologia
7Bernard Arnault$177 bilhões-$2,99 bilhões+$904 milhõesFrançaConsumo
8Steve Ballmer$176 bilhões-$3,65 bilhões+$29,3 bilhõesEstados UnidosTecnologia
9Jensen Huang$159 bilhões-$8,07 bilhões+$44,6 bilhõesEstados UnidosTecnologia
10Michael Dell$151 bilhões-$5,92 bilhões+$27,2 bilhõesEstados UnidosTecnologia

Dados em bilhões de dólares/Bloomber

 

O homem mais rico do mundo, Elon Musk, liderou as perdas, com prejuízo de US$ 15,8 bilhões. O segundo que mais perdeu foi Jeff Bezos, com US$ 10,2 bilhões a menos em sua conta. Mark Zuckerberg, CEO da Meta, perdeu US$ 9,67 bi de dólares com as oscilações do mercado nesta sexta. Jense Huang, líder da Nvidia, empresa de um setor que está no meio da discussão dessa nova fase da guerra comercial entre EUA e China, amargou perdas de US$ 8 bilhões.

Big techs perdem US$ 770 bilhões em valor de mercado

As big techs fecharam esta sexta-feira, 10, em queda em Wall Street depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intensificar sua guerra comercial com a China.

As ações de gigantes como Amazon (AMZN), Nvidia (NVDA) e Tesla (TSLA) caíram cerca de 5%, resultando em uma perda coletiva de US$ 770 bilhões em valor de mercado para as empresas de tecnologia, segundo a CNBC.

O movimento levou a uma queda de 3,6% no Nasdaq e de 2,7% no S&P 500marcando o pior dia para ambos os índices desde abril de 2024.

O sell-off generalizado foi desencadeado pela ameaça de Trump de impor tarifas adicionais de 100% sobre as importações chinesas, além de controles de exportação sobre softwares essenciais fabricados nos Estados Unidos, com início previsto para o dia 1º de novembro.

A reação do mercado foi imediata, com ações de empresas de tecnologia, como Amazon, Nvidia e Tesla, caindo ainda mais no pregão após o fechamento do mercado.

Acompanhe tudo sobre:Elon Muskjeff-bezosmark-zuckerbergDonald TrumpChina

Mais de Invest

AstraZeneca prevê fechar acordo com Trump para reduzir preços de medicamentos nos EUA

Santander vai distribuir R$ 2 bilhões em JCP: veja quem tem direito

Big techs perdem US$ 770 bilhões em valor de mercado com guerra comercial de Trump contra a China

Busca do brasileiro por investimento em ouro aumenta com preço recorde do metal

Mais na Exame

Mercados

AstraZeneca prevê fechar acordo com Trump para reduzir preços de medicamentos nos EUA

Mundo

Pequim sedia Cúpula Global das Mulheres em outubro

Tecnologia

Brinquedos com inteligência artificial ganham espaço entre crianças e adultos na China

EXAME Agro

Comércio asiático avança enquanto setor agrícola dos EUA enfrenta retração