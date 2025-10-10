Mais ricos do mundo perdem quase US$ 70 bilhões com escalada tarifária entre Trump e China

Os homens mais ricos do mundo tiveram um dia de solavancos no mercado financeiro. Segundo o índice de bilionários da Bloomberg, os 10 primeiros perderam US$ 68,8 bilhões de dólares com os efeitos da escalada tarifária de Donald Trump contra a China. Para se ter um efeito de comparação, esse valor é comparável ao market cap de empresas como Itaú, Infosys e Thomson-Reuters.

O republicano anunciou tarifas de 100% contra Pequim e o veto à exportação de softwares para o gigante asiático. Com isso, os mercados ficaram tensos. As fortunas dos bilionários, também.

Posição Nome Fortuna Líquida Total (US$) Variação Recente (US$) Variação no Ano (US$) País / Região Indústria 1 Elon Musk $437 bilhões -$15,8 bilhões +$4,36 bilhões Estados Unidos Tecnologia 2 Larry Ellison $351 bilhões -$5,17 bilhões +$159 bilhões Estados Unidos Tecnologia 3 Mark Zuckerberg $248 bilhões -$9,67 bilhões +$41,2 bilhões Estados Unidos Tecnologia 4 Jeff Bezos $240 bilhões -$10,2 bilhões +$1,22 bilhões Estados Unidos Tecnologia 5 Larry Page $209 bilhões -$3,84 bilhões +$40,5 bilhões Estados Unidos Tecnologia 6 Sergey Brin $195 bilhões -$3,56 bilhões +$37,1 bilhões Estados Unidos Tecnologia 7 Bernard Arnault $177 bilhões -$2,99 bilhões +$904 milhões França Consumo 8 Steve Ballmer $176 bilhões -$3,65 bilhões +$29,3 bilhões Estados Unidos Tecnologia 9 Jensen Huang $159 bilhões -$8,07 bilhões +$44,6 bilhões Estados Unidos Tecnologia 10 Michael Dell $151 bilhões -$5,92 bilhões +$27,2 bilhões Estados Unidos Tecnologia

Dados em bilhões de dólares/Bloomber

O homem mais rico do mundo, Elon Musk, liderou as perdas, com prejuízo de US$ 15,8 bilhões. O segundo que mais perdeu foi Jeff Bezos, com US$ 10,2 bilhões a menos em sua conta. Mark Zuckerberg, CEO da Meta, perdeu US$ 9,67 bi de dólares com as oscilações do mercado nesta sexta. Jense Huang, líder da Nvidia, empresa de um setor que está no meio da discussão dessa nova fase da guerra comercial entre EUA e China, amargou perdas de US$ 8 bilhões.

Big techs perdem US$ 770 bilhões em valor de mercado

As big techs fecharam esta sexta-feira, 10, em queda em Wall Street depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intensificar sua guerra comercial com a China.

As ações de gigantes como Amazon (AMZN), Nvidia (NVDA) e Tesla (TSLA) caíram cerca de 5%, resultando em uma perda coletiva de US$ 770 bilhões em valor de mercado para as empresas de tecnologia, segundo a CNBC.

O movimento levou a uma queda de 3,6% no Nasdaq e de 2,7% no S&P 500 — marcando o pior dia para ambos os índices desde abril de 2024.

O sell-off generalizado foi desencadeado pela ameaça de Trump de impor tarifas adicionais de 100% sobre as importações chinesas, além de controles de exportação sobre softwares essenciais fabricados nos Estados Unidos, com início previsto para o dia 1º de novembro.

A reação do mercado foi imediata, com ações de empresas de tecnologia, como Amazon, Nvidia e Tesla, caindo ainda mais no pregão após o fechamento do mercado.