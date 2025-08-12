Blue Origin, de Jeff Bezos, vai aceitar pagamentos em bitcoin para viagens ao espaço

A Blue Origin, empresa do bilionário Jeff Bezos especializada em viagens espaciais particulares, anunciou que vai aceitar pagamentos nas criptomoedas bitcoin, ether, Solana, USDT e USDC. A novidade faz parte de uma parceria com a companhia de pagamentos digitais Shift4.

A Shift4 será a responsável por oferecer toda a infraestrutura que viabiliza os pagamentos com criptomoedas. "As criptomoedas são uma classe de ativos de US$ 4 trilhões agora, e o céu é o limite quando o assunto é o potencial desse ecossistema de pagamentos", disse a empresa.

"Nós acreditamos que as criptomoedas e as stablecoins vão se tornar uma forma de pagamento cada vez mais popular para os consumidores, em especial para compras de alto valor, já que tanto o consumidor quanto o vendedor se beneficiam financeiramente dessas transações", destacou a Shift4.

Informações sobre o valor exato das viagens realizadas pela Blue Origin não são divulgados publicamente, mas a empresa exige que os clientes realizem um depósito mínimo de US$ 150 mil. Com a parceria, o cliente poderá depositar o valor equivalente em criptomoedas.

A Shift4 anunciou uma integração com pagamentos em criptomoedas em outubro de 2024. A empresa oferece infraestrutura de pagamentos para outras companhias e já processou mais de US$ 260 bilhões em pagamentos ao redor do mundo, voltando-se agora ao mundo cripto.

Amazon e criptomoedas

Apesar de uma das empresas de Jeff Bezos estar se aproximando das criptomoedas, a principal companhia do império construído pelo bilionário está mais distante desse mundo. Em 2022, o CEO da Amazon, Andy Jassy, disse que a empresa não aceitaria os ativos como forma de pagamento no curto prazo.

"Eu pessoalmente não tenho bitcoin. Provavelmente não estamos próximos do ponto de aceitar cripto como meio de pagamento no nosso negócio, mas acredito que ao longo do tempo veremos isso ficando cada vez maior", disse o CEO pouco depois de assumir o cargo.

Entretanto, informações recentes apontam que a Amazon está estudando a possibilidade de criar e emitir uma stablecoin própria pareada ao dólar para ser usada como meio de pagamento. O avanço ocorre após a aprovação de uma regulação específica para esses ativos nos Estados Unidos.

