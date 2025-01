Blue Origin, de Jeff Bezos, lança foguete nesta madrugada; veja como assistir

A Blue Origin, empresa espacial de Jeff Bezos, dono da Amazon, está pronta para marcar um novo capítulo em sua história.

Após anos de desenvolvimento, o foguete New Glenn será lançado na madrugada deste domingo, 12, diretamente de Cabo Canaveral, na Flórida, Estados Unidos.

O lançamento está planejado para as 3h da manhã (horário de Brasília), mas há uma janela de três horas.

O que esperar do lançamento

O foguete New Glenn tem como missão inicial colocar em órbita o Blue Ring Pathfinder, um satélite que irá testar tecnologias essenciais para futuras missões. Ele tem a capacidade de servir como uma "carona espacial", transportando satélites para órbitas mais profundas.

Além disso, a Blue Origin pretende seguir o modelo de reutilização de foguetes, como a concorrente SpaceX, de Elon Musk. A primeira fase do New Glenn tentará um pouso controlado em uma plataforma marítima, batizada de Jacklyn, em homenagem à mãe de Bezos.

Esse lançamento não é apenas um marco para a Blue Origin, mas também um passo estratégico em sua tentativa de competir diretamente com a empresa de Musk. A SpaceX tem um contrato bilionário com a Nasa para a missão Artemis, cujo objetivo final é levar humanos para a Lua.

O módulo central do Orbital Reef em uma ilustração artística divulgada pela Blue Origin (Divulgação/AFP)

Uma missão atrasada, mas aguardada

O New Glenn deveria ter sido lançado pela primeira vez em 2020, mas a missão foi adiada várias vezes. Mais recentemente, o voo estava programado para a última sexta-feira, 10, mas foi postergado devido a condições marítimas desfavoráveis.

A expectativa agora é grande, já que este será o primeiro teste orbital da Blue Origin. Até então, a empresa era conhecida apenas por voos suborbitais, como o turismo espacial promovido pelo foguete New Shepard, que leva passageiros até a borda do espaço e de volta.

Como assistir ao vivo?

A Blue Origin não confirmou se fará uma transmissão ao vivo do lançamento, mas, em geral, seus eventos são exibidos no canal oficial da empresa no YouTube e no site oficial.

Caso seja transmitido, o vídeo deve começar cerca de 30 minutos antes do início da janela de lançamento, por volta das 2h30 da manhã (horário de Brasília).