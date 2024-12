Blue Origin vai superar Amazon em valor de mercado? Para Bezos, sim

Não é de hoje que Jeff Bezos é um grande entusiasta das missões espaciais. O bilionário, agora, parece apostar que esse negócio pode superar sua grande criação: a Amazon.

"Acho que será o melhor negócio em que já estive envolvido, mas vai demorar um pouco", disse Bezos na quarta-feira no DealBook Summit do The New York Times. O encontro foi citado pela NBC.

A Amazon, que Bezos fundou em 1994, tem um valor de mercado de cerca de US$ 2,3 trilhões. A Blue Origin, que Bezos fundou em 2000, nunca divulgou informação parecida. Ele financia a Blue Origin exclusivamente por meio das vendas de suas ações da Amazon.

Bezos admitiu que a empresa espacial "ainda não é um negócio muito bom", em referência à pergunta do CEO da Blue Origin, Dave Limp, sobre se o empreendimento espacial era "um hobby ou um negócio".

Limp, um ex-executivo da Amazon, questionou Bezos antes de assumir o cargo mais alto na Blue Origin no início do ano. Ele assumiu quando a empresa, rival da SpaceX de Elon Musk, ficou para trás de seu concorrente devido a alguns atrasos.

Elogios a Musk

No encontro de quarta, Bezos elogiou a SpaceX dizendo que a empresa é uma "competidora muito boa".Bezos também observou que não está preocupado com o relacionamento próximo de Musk com o presidente eleito Donald Trump.

"Eu considero como verdade o que foi dito... [que Elon Musk] não usará seu poder político para beneficiar suas próprias empresas ou prejudicar seus concorrentes", disse o fundador da Amazon. Recentemente os dois trocaram provocações pelo X.

A Blue Origin transporta há anos turistas para o espaço em viagens curtas - o próprio Bezos participou de uma delas. Os projetos da empresa abrangem desde foguetes e naves até módulos lunares. Seu próximo grande projeto é lançar o foguete New Glenn - Bezos já disse que a empresa está "muito, muito perto" de tentar isso.