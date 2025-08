Whey protein, crioterapia e mensalidade de R$ 3.500: os diferenciais das academias de luxo

Seja com propósito da saúde ou da estética, os brasileiros têm investido no mercado fitness. No país há mais de 34 mil academias e arenas esportivas e o faturamento do setor em 2024 passou de 12 bilhões de reais. Um nicho tem se destacado: as academias de luxo, localizadas especialmente nas grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro.

Essas academias não se limitam a oferecer apenas um local para a prática de exercícios físicos, mas criam uma experiência única que combina sofisticação, tecnologia de ponta e um atendimento personalizado é o caso da SIX Sport Life, em São Paulo, e da XN Leblon, no Rio de Janeiro.

O nome da SIX Sport Life, localizada no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo, faz referência à excelência e ao padrão de serviços seis estrelas, com mensalidade de R$ 3.500 e propostas que vão além de um simples local para malhar.

Nos 1.700 metros quadrados ocupados pela academia estão desde materiais de alto padrão até os serviços diferenciados que os membros têm à disposição. A academia utiliza madeiras nobres como Cumaru e Nogueira, quartzo e pedras naturais em sua decoração. Além disso, a SIX oferece serviços exclusivos como concierge, valet coberto, sauna masculina e feminina, e banheiras de crioterapia. Para aqueles com filhos, a brinquedoteca com recreadora é uma comodidade adicional.

No quesito bem-estar e nutrição, os membros têm à disposição snacks saudáveis, frutas, água, isotônicos, energéticos e whey protein. Nos finais de semana, vinhos, espumantes e um café da manhã completo são oferecidos.

A tecnologia é outro pilar central da SIX. Equipamentos de última geração da Technogym, integrados ao aplicativo Mywellness, permitem aos membros personalizar seus treinos e monitorar os resultados de forma eficiente. Por lá também há aulas de yoga, pilates, spinning, calistenia e dança, todas com grupos reduzidos para garantir um atendimento mais individualizado.

A exclusividade é um dos maiores atrativos da SIX. O espaço é limitado a 500 membros, e os primeiros 100 alunos matriculados se tornaram membros-fundadores, com vantagens especiais e condições diferenciadas na adesão aos planos.

SIX Sport Life: mensalidade a partir de R$ 3.500 (Divulgação/Divulgação)

“Queremos que nossos membros encontrem aqui um refúgio onde o bem-estar se torna parte essencial do dia a dia”, diz Eilson Studart, sócio-fundador da SIX Sport Life.

O modelo é parecido com os serviços oferecidos pela XN Leblon. Inaugurada com uma mensalidade de até R$ 3.000, a academia possui personalização total do atendimento. Todos os planos incluem acompanhamento diário de personal trainers sem custos adicionais, algo raro no mercado de academias, onde a contratação de profissionais costuma ser avulsa e cobra-se uma taxa extra.

Os alunos agendam seus treinos por meio de um aplicativo e encontram o personal trainer já esperando, pronto para conduzir uma série única e personalizada, com foco total nos objetivos individuais. Com isso, a academia elimina a sobrecarga de pessoas e a concorrência por equipamentos, algo comum em academias tradicionais.

Entre os destaques na estrutura estão equipamentos voltados para treinos eficazes, como a cadeira abdutora em pé, o supino articulado com três planos de movimento e a máquina de glúteo na polia, que proporciona uma ativação mais isolada e eficiente do músculo.

Os profissionais da academia passam por um treinamento interno, com especializações em fisioterapia e experiência no mercado de luxo. Além disso, a fluência em inglês é um requisito para os instrutores.

“Tenho a tranquilidade de saber que a academia não estará cheia e que não precisarei interromper meu treino para revezar aparelhos”, diz Andressa Bassi, médica e triatleta, matriculada na XN Leblon.