Astronautas presos no espaço chegam à Terra; veja vídeo A cápsula SpaceX Dragon Freedom pousou no mar, trazendo a bordo quatro astronautas, incluindo a dupla que estava "presa" no espaço, Sunita Williams e Butch Wilmore, após 286 dias na Estação Espacial Internacional (ISS)

Missão Crew-9, da SpaceX, retornando à Terra (NASA TV/Reprodução)