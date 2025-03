Astronautas da NASA 'presos no espaço' a 9 meses voltam à Terra hoje; assista ao vivo

A Agência Espacial dos Estados Unidos (Nasa) informou que os dois astronautas presos na Estação Espacial (ISS) há nove meses, Butch Wilmore e Suni Williams, se preparam para retornar à Terra nesta terça-feira, 18.

Os astronautas embarcarão na cápsula Dragon Freedom da SpaceX, junto com seus colegas de missão, Nick Hague e o cosmonauta russo Aleksandr Gorbunov. O processo de resgate começou na última segunda-feira, 17, e se estenderá até hoje, com vários momentos cruciais para garantir o sucesso da operação.

Após a queima de reentrada, os astronautas enfrentarão uma série de manobras críticas para garantir a desaceleração da cápsula e sua descida controlada até o oceano. O ponto exato da amerissagem ainda será confirmado, mas é esperado que a cápsula aterrisse na costa da Flórida, nos Estados Unidos.

A missão Crew-9, que inicialmente traria os astronautas de volta na quarta-feira, 19, foi adiada um dia para evitar as condições climáticas adversas e garantir uma transição mais tranquila na estação espacial. O processo de retorno será filmado ao vivo.

Confira abaixo o cronograma completo de retorno dos astronautas, no horário de Brasília:

A cobertura ao vivo começou pontualmente na noite de ontem, segunda-feira, às 22h45 (horário de Brasília). É possível acompanhar a transmissão pelo site e redes sociais da Nasa.

LIVE: #Crew9 and their @SpaceX Dragon spacecraft are departing the @Space_Station and starting their journey back to Earth. Undocking is scheduled for 1:05am ET (0505 UTC). https://t.co/OUp4n98WeE

— NASA (@NASA) March 18, 2025