As mulheres precisam de mais sono que os homens? A ciência explica

Já ouviu por aí que as mulheres precisam de mais sono do que os homens? Embora essa afirmação seja recorrente nas redes sociais, a ciência tem algo diferente a dizer.

Cientificamente falando, não há uma base biológica que comprove que as mulheres precisem de mais horas de sono que os homens, segundo Melinda Wenner Moyer, especialista ouvida pelo The New York Times. Mas elas passam, sim, mais tempo na cama do que os homens — cerca de 11 minutos a mais por noite, de acordo com um estudo de 2013.

E existe uma explicação: são mais propensas a sofrer de distúrbios do sono, como a insônia, o que pode influenciar o tempo de sono relatado. A pesquisa, baseada em uma pesquisa com mais de 56.000 adultos, mostrou que as mulheres tendem a ter mais interrupções no sono devido a responsabilidades de cuidados, especialmente com crianças.

Elas dormem menos?

O problema principal para as mulheres parece ser a qualidade do sono. De acordo com uma pesquisa realizada pela American Academy of Sleep Medicine em 2023, as mulheres são quase duas vezes mais propensas que os homens a relatar que raramente ou nunca acordam sentindo-se descansadas.

Elas tendem a experimentar pior qualidade de sono do que os homens, e embora não se saiba exatamente o porquê, vários fatores podem contribuir para isso. A queda nos níveis de progesterona antes da menstruação frequentemente leva a um sono pior, e problemas semelhantes de sono são relatados durante a menopausa, quando os níveis hormonais mudam.

Além dos hormônios, as responsabilidades de cuidado também desempenham um papel significativo. As mulheres geralmente assumem mais tarefas de cuidados e responsabilidades domésticas, o que pode aumentar o estresse e a preocupação, sentimentos são conhecidos por interromper o sono.

Distúrbios do sono, como insônia, apneia do sono e síndrome das pernas inquietas, tornam-se mais comuns à medida que as pessoas envelhecem.

Mas mulheres com apneia do sono, por exemplo, muitas vezes não são diagnosticadas, porque não apresentam os sintomas típicos, como roncos altos ou dificuldade para respirar durante o sono.

Qual a quantidade ideal de horas de sono?

A National Sleep Foundation recomenda entre 7 e 9 horas de sono por noite para adultos, mas necessidades individuais podem variar. A Dra. Shelby Harris, psicóloga clínica especializada em distúrbios do sono, observa que não há uma "quantidade mágica" de sono que funcione para todos.

O mais importante para saber se você está dormindo o suficiente é como se sente durante o dia. Se você se sente regularmente cansada ou tem dificuldades para ficar acordada, isso pode ser um sinal de que é necessário ajustar sua rotina de sono ou consultar um médico.