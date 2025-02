6 profissões para quem gosta de ciências forenses

As ciências forenses fazem parte do trabalho de investigação criminal, aplicando conhecimentos científicos para auxiliar na resolução de crimes. Para os interessados nessa área, a EXAME te conta seis profissões que se destacam no mercado, detalhando suas funções, campos de atuação, cursos de especialização recomendados e médias salariais na cidade de São Paulo, de acordo com o Glassdoor.

1. Perito Criminal

O perito criminal é responsável por realizar perícias em locais de crime, coletando e analisando evidências como impressões digitais, substâncias químicas e vestígios biológicos.

Atua em institutos de criminalística, órgãos de segurança pública e, eventualmente, como consultor independente. Para se destacar, é recomendável possuir graduação em áreas como Química, Biologia, Engenharia ou Ciências Contábeis, além de especialização em Ciências Forenses.

Média salarial: R$ 8.000 por mês

2. Investigador Forense Digital

Especialista em crimes cibernéticos, o investigador forense digital analisa dispositivos eletrônicos e redes para identificar atividades ilícitas, como fraudes online e invasões de sistemas. Atua em departamentos de polícia, empresas de segurança da informação e consultorias especializadas.

Cursos de graduação em Ciência da Computação ou Engenharia da Computação, complementados por certificações em segurança cibernética, são altamente valorizados.

Média salarial: R$ 8.115 por mês

3. Químico Forense

O químico forense analisa substâncias químicas encontradas em cenas de crime, como drogas, venenos e resíduos de explosivos, auxiliando na identificação de materiais e na determinação de causas de incidentes.

Trabalha em laboratórios forenses, institutos de criminalística e órgãos governamentais. Formação em Química ou Engenharia Química, com especialização em Química Forense, é essencial para a função.

Média salarial: R$ 4.165 por mês, para iniciantes

4. Biólogo Forense

O biólogo forense estuda evidências biológicas, incluindo DNA, para identificar vítimas e suspeitos, além de determinar causas de morte. Atua em laboratórios de genética forense, institutos médicos legais e centros de pesquisa. Graduação em Biologia ou Biomedicina, seguida de especialização em Genética Forense, é recomendada.

Média salarial: R$ 5.000 por mês, para iniciantes

5. Médico Legista

O médico legista realiza autópsias e exames post-mortem para determinar a causa da morte, fornecendo informações essenciais para investigações criminais. Trabalha em institutos médicos legais e departamentos de polícia. É necessário possuir graduação em Medicina e especialização em Medicina Legal.

Média salarial: R$ 26.285 por mês

6. Contador Forense

O contador forense investiga crimes financeiros, como fraudes contábeis e lavagem de dinheiro, analisando registros financeiros e transações suspeitas. Atua em órgãos governamentais, empresas de auditoria e consultorias financeiras. Formação em Ciências Contábeis, com certificações em auditoria e especialização em Contabilidade Forense, é altamente recomendada.

Média salarial: R$ 4.165 por mês

Vale lembrar que são apenas médias salariais, e os valores podem variar de acordo com o cargo, experiência, cidade e empresa contratante.

Existe concurso público para a área?

Diversas carreiras nas ciências forenses, especialmente aquelas ligadas a órgãos públicos, exigem aprovação em concursos. Cargos como perito criminal e médico legista são preenchidos por meio de processos seletivos realizados por instituições como a Polícia Federal e as polícias civis estaduais. Esses concursos geralmente requerem formação específica e, em alguns casos, especializações na área forense.

Por que escolher essa área?

A área de ciências forenses oferece perspectivas promissoras, com demanda crescente por profissionais qualificados para auxiliar na resolução de crimes e na manutenção da justiça.

Os avanços tecnológicos têm ampliado as ferramentas disponíveis para investigações, tornando o trabalho mais preciso e eficiente. No entanto, os profissionais enfrentam desafios constantes, como a necessidade de atualização contínua e a exposição a cenários complexos e, por vezes, perturbadores.

Por que você deve saber disso?

Conhecer as oportunidades e demandas das ciências forenses é fundamental para quem busca uma carreira que alia ciência e justiça.

Profissionais bem informados podem direcionar melhor sua formação e especialização, atendendo às exigências do mercado e contribuindo de maneira significativa para a sociedade.