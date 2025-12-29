As cinco inovações médicas mais importantes de 2025

Em 2025, avanços em saúde que combinam tecnologia, ciência clínica e inovação abriram novas possibilidades para tratamentos e cuidados que beneficiam milhões de pessoas ao redor do mundo.

Veja quais foram os destaques que figuram entre as maiores invenções e descobertas de saúde do ano, segundo a lista Best of What’s New 2025 da Popular Science:

Colírio que corrige a hipermetropia relacionada à idade por até 10 horas

O colírio VIZZ, desenvolvido pela LENZ Therapeutics, foi escolhido como vencedor na categoria Saúde da lista de melhores inovações de 2025.

O produto tornou-se o primeiro colírio aprovado pela Food and Drug Administration (FDA), a agência reguladora dos Estados Unidos, capaz de corrigir a presbiopia, a hipermetropia relacionada à idade, por um período de até 10 horas por aplicação.

Em testes clínicos com mais de mil participantes, o colírio melhorou a visão próxima em três ou mais linhas na tabela de Snellen — o gráfico usado por oftalmologistas — em cerca de 30 minutos, sem perda significativa da visão à distância. A solução atua reduzindo o diâmetro pupilar para aumentar a profundidade de foco, representando uma alternativa prática ao uso diário de óculos de leitura.

Reanimação intraoperatória de um coração pediátrico doado após parada circulatória

Pesquisadores do Centro Médico da Universidade Duke desenvolveram uma técnica revolucionária que permite a reanimação do coração de um doador pediátrico diretamente na mesa de cirurgia após uma parada circulatória — quando o coração para de bater—, sem depender de dispositivos de perfusão complexos.

Esse método foi aplicado com sucesso em um transplante de coração entre bebês, e os cirurgiões envolvidos acreditam que a técnica poderá ampliar em até 20% a disponibilidade de corações para crianças que aguardam transplantados, potencialmente salvando muitas vidas ao reduzir o tempo de espera por um órgão compatível.

Possível cura para um câncer sanguíneo mortal

Carvykti, uma imunoterapia CAR-T desenvolvida pela Legend Biotech em parceria com a Johnson & Johnson, tem mostrado resultados extraordinários no tratamento do mieloma múltiplo, um câncer sanguíneo de difícil prognóstico. A terapia funciona extraindo células brancas do paciente, reprogramando-as para reconhecer e atacar as células cancerígenas e reinfundindo-as no organismo.

Em estudos com 97 pacientes, cerca de um terço teve o câncer desaparecido completamente, e muitos permanecem livres da doença por até sete anos após o tratamento, levando pesquisadores a considerarem a palavra “cura” em contexto clínico para esse tipo de tratamento.

Programa de monitoramento remoto de pacientes para pressão arterial

O Programa de Monitoramento Remoto de Pacientes para Pressão Arterial do UC Davis Health se destacou como uma das inovações de 2025 ao oferecer um modelo integral de tratamento para hipertensão que combina tecnologia doméstica, educação e acompanhamento clínico remoto.

Pacientes recebem dispositivos de medição de pressão arterial para uso em casa e têm acesso à orientação individual e em grupo com uma equipe médica ao longo de seis meses, podendo estender o programa por até um ano.

Resultados iniciais mostraram uma redução média significativa da pressão arterial, com melhora contínua mesmo após a conclusão do programa, abrindo caminho para cuidados mais acessíveis e eficazes contra uma das principais causas de doença cardiovascular no mundo.

Intervenção minimamente invasiva para câncer de próstata

O sistema NanoKnife, desenvolvido pela AngioDynamics, emergiu como um dos principais avanços no tratamento do câncer de próstata em 2025.

Essa tecnologia utiliza pulsos elétricos localizados — um processo chamado eletroporação irreversível — para destruir células cancerígenas de forma precisa, preservando tecidos e estruturas circundantes, inclusive nervos ligados à função urinária e sexual.

Diferente da cirurgia tradicional ou da radioterapia, o NanoKnife é uma opção minimamente invasiva e livre de radiação, com potencial para reduzir efeitos colaterais e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

A tecnologia recebeu autorização da FDA em 2024 e vem sendo reconhecida internacionalmente por sua abordagem inovadora no tratamento focal de tumores de próstata em estádio inicial e intermediário.