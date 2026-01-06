As 7 descobertas científicas que marcaram 2025

Ao longo de 2025, a ciência também trouxe descobertas que ajudaram a reescrever capítulos da história natural, humana e cósmica. De achados arqueológicos a eventos astronômicos raros, pesquisadores apontaram novas evidências sobre a Terra, o comportamento humano e o universo.

Apesar de parecer positivo, nem todas as revelações vieram acompanhadas de boas notícias. O compilado foi destacado pela BBC.

Pegadas gigantescas de dinossauros

Uma pedreira em Oxfordshire revelou um dos maiores sítios de pegadas de dinossauros já identificados. Cerca de 200 marcas, preservadas há 166 milhões de anos, registram a movimentação de espécies distintas.

As trilhas indicam a presença de um saurópode de pescoço longo, possivelmente um Cetiosaurus, e do carnívoro bípede Megalosaurus. Algumas pegadas se estendem por até 150 metros, sugerindo que o sítio pode ser ainda maior.

Origem do fogo produzido por humanos

Pesquisadores identificaram em Barnham, no leste da Inglaterra, as evidências mais antigas conhecidas de produção de fogo por humanos. Os vestígios foram datados de cerca de 400 mil anos.

A descoberta antecipa em mais de 350 mil anos o domínio do fogo e aponta um marco decisivo da evolução humana. O uso controlado do fogo permitiu aquecimento, preparo de alimentos e avanços no desenvolvimento cognitivo.

Monogamia entre humanos e outras espécies

Estudos comparativos publicados em 2025 analisaram a formação de laços monogâmicos entre diferentes espécies. Os humanos aparecem com 66% de monogamia, índice superior ao de chimpanzés e gorilas.

Apesar disso, os humanos ficam atrás de espécies como o rato-do-campo da Califórnia, conhecido por formar vínculos duradouros ao longo da vida. Os dados ajudam a contextualizar o comportamento social humano no reino animal.

Desfile raro de sete planetas

Durante algumas noites de fevereiro, observadores acompanharam um alinhamento raro de sete planetas visíveis no céu. Marte, Júpiter, Vênus e Mercúrio puderam ser vistos a olho nu.

Saturno apareceu baixo no horizonte, enquanto Urano e Netuno exigiram telescópios. Cientistas afirmam que uma configuração tão favorável não deve se repetir antes de 2040.

Amostras de poeira lunar no Reino Unido

Pela primeira vez em quase meio século, amostras de rochas lunares chegaram ao Reino Unido emprestadas pela China. Os grãos estão armazenados em uma instalação de alta segurança.

Descritas como mais valiosas que ouro do ponto de vista científico, as amostras podem oferecer novas pistas sobre a formação e a evolução da Lua.

Uso de plantas medicinais por chimpanzés

Pesquisadores observaram chimpanzés selvagens em Uganda utilizando plantas para tratar ferimentos. Os animais aplicaram materiais vegetais em cortes e lesões.

As observações, baseadas em décadas de acompanhamento, reforçam evidências de que primatas possuem conhecimento sofisticado sobre remédios naturais.

Iceberg gigante acende alerta ambiental

Além das descobertas, a ciência também desempenhou um papel fundamental na identificação de riscos ambientais em 2025. Um iceberg de grandes proporções à deriva em direção a uma ilha remota gerou preocupação entre pesquisadores.

O deslocamento da massa de gelo levantou alertas sobre possíveis impactos na vida selvagem local e reforçou a importância do monitoramento científico para identificar perigos ambientais associados às mudanças climáticas.