Quais são os animais mais monogâmicos do mundo — e não são os humanos

Um estudo da Universidade de Cambridge comparou o comportamento reprodutivo humano com o de dezenas de espécies animais e revelou dados inesperados. A partir de informações genéticas e demográficas, os pesquisadores analisaram a proporção de irmãos “completos” — filhos do mesmo pai e da mesma mãe — para estimar o grau de monogamia entre humanos e outras espécies.

Segundo o levantamento, os humanos alcançaram uma taxa média de 66% de irmãos completos, o que os coloca na sétima posição entre 35 mamíferos analisados. Ficamos na frente de animais como suricatos e gibões, mas atrás de espécies altamente monogâmicas como castores.

Diversidade entre humanos

O estudo destaca que há variação significativa entre diferentes sociedades humanas: em algumas, a taxa de irmãos completos chega a perto de 100%, enquanto em outras cai para cerca de 26%. Mesmo a menor taxa observada em humanos supera os níveis médios de monogamia de muitas espécies não-monogâmicas, mostrando que, como espécie, somos relativamente fiéis quando comparados à maioria dos mamíferos.

Por outro lado, espécies próximas a nós evolutivamente, como chimpanzés e gorilas, exibem níveis muito baixos de monogamia genética: seus índices de irmãos completos giram em torno de 4% a 6%.

Implicações para a evolução social humana

Para os pesquisadores, os resultados reforçam a hipótese de que a monogamia pode ter sido um fator importante para a evolução de sociedades cooperativas entre humanos. A combinação de laços de longo prazo com alto investimento parental, possível apenas em regimes monogâmicos ou quase-monogâmicos, poderia ter dado uma vantagem adaptativa à nossa espécie.

Ainda assim, os autores alertam que “monogamia” não significa fidelidade absoluta: mesmo nas espécies consideradas monogâmicas, o que se mede é uma predominância de irmãos completos, não exclusividade sexual garantida para toda vida.

Por fim, o estudo reacende um debate clássico: o quanto dos nossos padrões de relacionamento vem da biologia, e o quanto vem de fatores sociais e culturais?

Ranking

Veja as top 12 espécies mais monogâmicas, sendo o estudo:

1 - Camundongo-cervo-da-Califórnia

2 - Mabeco

3 - Rato-toupeira de Damaralândia

4 - Sagui-de-bigode

5 - Lobo-etíope

6 - Castor-europeu

7 - Humanos

8 - Gibão-de-mãos-brancas

9 - Suricato

10 - Lobo-cinzento

11 - Raposa-vermelha

12 - Carneiro-de-Soay