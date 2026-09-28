SpaceX lança Starship nesta segunda-feira, 28; veja horário e detalhes do voo

RESUMO ＋ A empresa SpaceX tentará realizar nesta segunda-feira, 28, o 14º lançamento da Starship, às 9h15, no horário de Brasília, a partir do Texas. No teste sem tripulantes, a nave deverá alcançar 275 quilômetros de altitude, completar cerca de seis voltas ao redor da Terra e transportar 26 satélites da nova geração do serviço de internet Starlink.

A SpaceX tentará realizar, nesta segunda-feira, 28, o 14º lançamento da Starship, nave desenvolvida pela empresa para futuras missões à Lua e a Marte. A decolagem está prevista para as 9h15, no horário de Brasília, a partir da base da companhia no Texas, nos Estados Unidos.

O teste, sem tripulantes, será o primeiro em que a Starship deverá completar voltas ao redor da Terra. Nos lançamentos anteriores, a nave percorria apenas parte do planeta, em voos destinados à coleta de dados sobre o veículo e seus sistemas.

A previsão da SpaceX é que a Starship alcance cerca de 275 quilômetros de altitude. As missões anteriores chegaram a aproximadamente 190 quilômetros.

Com o novo perfil de voo, a nave poderá completar cerca de seis voltas ao redor da Terra. A missão deverá durar quase dez horas, ante aproximadamente uma hora e meia nos testes anteriores.

Cerca de sete minutos após a decolagem, o Super Heavy, propulsor responsável pela primeira etapa do lançamento, deverá se separar da Starship e retornar em direção ao Golfo do México. A nave seguirá para a órbita terrestre.

"Com a ida à órbita, poderá começar a próxima fase de desenvolvimento da Starship para que ela se torne total e rapidamente reutilizável", afirmou a SpaceX.

SpaceX levará novos satélites Starlink ao espaço

O 14º voo também deverá marcar a primeira missão espacial da nova geração de satélites do Starlink, serviço de internet via satélite da SpaceX. A empresa pretende transportar 26 unidades dos novos equipamentos.

Segundo a companhia, cada Starlink V3 terá capacidade total de 1 Tbps, terabit por segundo, medida utilizada para indicar a quantidade de dados transmitidos em um segundo. A capacidade informada pela SpaceX equivale a dez vezes a da geração anterior.

O lançamento ocorre após o último teste da Starship, realizado em julho. Na missão, a empresa cumpriu etapas previstas para o voo.

Dois meses antes, outro teste terminou com a queda do propulsor, que deveria realizar um pouso controlado. Não houve relatos de feridos ou danos materiais.

Após o episódio, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA), órgão responsável pela regulamentação da aviação civil no país, suspendeu temporariamente os voos enquanto analisava o ocorrido. A agência concluiu a investigação antes da realização do novo teste.