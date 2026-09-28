SpaceX lança Starship nesta segunda-feira, 28; veja horário e detalhes do voo

Startship: Nave da SpaceX deverá entrar em órbita terrestre pela primeira vez em missão que também levará 26 satélites Starlink V3 ao espaço (Manuel Mazzanti/NurPhoto/Getty Images)
Repórter
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 09h49.
Última atualização em 28 de setembro de 2026 às 09h52.
A empresa SpaceX tentará realizar nesta segunda-feira, 28, o 14º lançamento da Starship, às 9h15, no horário de Brasília, a partir do Texas. No teste sem tripulantes, a nave deverá alcançar 275 quilômetros de altitude, completar cerca de seis voltas ao redor da Terra e transportar 26 satélites da nova geração do serviço de internet Starlink.
A SpaceX tentará realizar, nesta segunda-feira, 28, o 14º lançamento da Starship, nave desenvolvida pela empresa para futuras missões à Lua e a Marte. A decolagem está prevista para as 9h15, no horário de Brasília, a partir da base da companhia no Texas, nos Estados Unidos.
O teste, sem tripulantes, será o primeiro em que a Starship deverá completar voltas ao redor da Terra. Nos lançamentos anteriores, a nave percorria apenas parte do planeta, em voos destinados à coleta de dados sobre o veículo e seus sistemas.
A previsão da SpaceX é que a Starship alcance cerca de 275 quilômetros de altitude. As missões anteriores chegaram a aproximadamente 190 quilômetros.
Com o novo perfil de voo, a nave poderá completar cerca de seis voltas ao redor da Terra. A missão deverá durar quase dez horas, ante aproximadamente uma hora e meia nos testes anteriores.
Cerca de sete minutos após a decolagem, o Super Heavy, propulsor responsável pela primeira etapa do lançamento, deverá se separar da Starship e retornar em direção ao Golfo do México. A nave seguirá para a órbita terrestre.
"Com a ida à órbita, poderá começar a próxima fase de desenvolvimento da Starship para que ela se torne total e rapidamente reutilizável", afirmou a SpaceX.
O 14º voo também deverá marcar a primeira missão espacial da nova geração de satélites do Starlink, serviço de internet via satélite da SpaceX. A empresa pretende transportar 26 unidades dos novos equipamentos.
Segundo a companhia, cada Starlink V3 terá capacidade total de 1 Tbps, terabit por segundo, medida utilizada para indicar a quantidade de dados transmitidos em um segundo. A capacidade informada pela SpaceX equivale a dez vezes a da geração anterior.
O lançamento ocorre após o último teste da Starship, realizado em julho. Na missão, a empresa cumpriu etapas previstas para o voo.
Dois meses antes, outro teste terminou com a queda do propulsor, que deveria realizar um pouso controlado. Não houve relatos de feridos ou danos materiais.
Após o episódio, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA), órgão responsável pela regulamentação da aviação civil no país, suspendeu temporariamente os voos enquanto analisava o ocorrido. A agência concluiu a investigação antes da realização do novo teste.
O 14º lançamento da Starship está previsto para esta segunda-feira, 28, às 9h15, no horário de Brasília. A decolagem ocorrerá na base da SpaceX no Texas, nos Estados Unidos.
A missão deverá durar quase dez horas, ante aproximadamente uma hora e meia nos testes anteriores. A Starship poderá completar cerca de seis voltas ao redor da Terra.
Segundo a previsão da SpaceX, a Starship deverá alcançar cerca de 275 quilômetros de altitude. As missões anteriores chegaram a aproximadamente 190 quilômetros.
O Super Heavy deverá se separar da Starship cerca de sete minutos após a decolagem e retornar em direção ao Golfo do México. A Starship seguirá para a órbita terrestre.
A SpaceX pretende transportar 26 satélites Starlink V3 no 14º voo da Starship. Segundo a companhia, cada unidade terá capacidade total de 1 Tbps, dez vezes a capacidade da geração anterior.
A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos suspendeu temporariamente os voos após um teste no qual o propulsor caiu em vez de realizar um pouso controlado. A FAA concluiu a investigação antes do novo teste, e não houve relatos de feridos ou danos materiais no episódio.