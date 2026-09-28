Ciência

SpaceX lança Starship nesta segunda-feira, 28; veja horário e detalhes do voo

Voo sem tripulantes será o primeiro da Starship com voltas ao redor da Terra e deverá alcançar cerca de 275 quilômetros de altitude

Startship: Nave da SpaceX deverá entrar em órbita terrestre pela primeira vez em missão que também levará 26 satélites Starlink V3 ao espaço (Manuel Mazzanti/NurPhoto/Getty Images)

Startship: Nave da SpaceX deverá entrar em órbita terrestre pela primeira vez em missão que também levará 26 satélites Starlink V3 ao espaço (Manuel Mazzanti/NurPhoto/Getty Images)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 09h49.

Última atualização em 28 de setembro de 2026 às 09h52.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreAstronomia
Saiba mais
RESUMO ＋

A empresa SpaceX tentará realizar nesta segunda-feira, 28, o 14º lançamento da Starship, às 9h15, no horário de Brasília, a partir do Texas. No teste sem tripulantes, a nave deverá alcançar 275 quilômetros de altitude, completar cerca de seis voltas ao redor da Terra e transportar 26 satélites da nova geração do serviço de internet Starlink.

A SpaceX tentará realizar, nesta segunda-feira, 28, o 14º lançamento da Starship, nave desenvolvida pela empresa para futuras missões à Lua e a Marte. A decolagem está prevista para as 9h15, no horário de Brasília, a partir da base da companhia no Texas, nos Estados Unidos.

O teste, sem tripulantes, será o primeiro em que a Starship deverá completar voltas ao redor da Terra. Nos lançamentos anteriores, a nave percorria apenas parte do planeta, em voos destinados à coleta de dados sobre o veículo e seus sistemas.

A previsão da SpaceX é que a Starship alcance cerca de 275 quilômetros de altitude. As missões anteriores chegaram a aproximadamente 190 quilômetros.

Com o novo perfil de voo, a nave poderá completar cerca de seis voltas ao redor da Terra. A missão deverá durar quase dez horas, ante aproximadamente uma hora e meia nos testes anteriores.

Cerca de sete minutos após a decolagem, o Super Heavy, propulsor responsável pela primeira etapa do lançamento, deverá se separar da Starship e retornar em direção ao Golfo do México. A nave seguirá para a órbita terrestre.

"Com a ida à órbita, poderá começar a próxima fase de desenvolvimento da Starship para que ela se torne total e rapidamente reutilizável", afirmou a SpaceX.

SpaceX levará novos satélites Starlink ao espaço

O 14º voo também deverá marcar a primeira missão espacial da nova geração de satélites do Starlink, serviço de internet via satélite da SpaceX. A empresa pretende transportar 26 unidades dos novos equipamentos.

Segundo a companhia, cada Starlink V3 terá capacidade total de 1 Tbps, terabit por segundo, medida utilizada para indicar a quantidade de dados transmitidos em um segundo. A capacidade informada pela SpaceX equivale a dez vezes a da geração anterior.

O lançamento ocorre após o último teste da Starship, realizado em julho. Na missão, a empresa cumpriu etapas previstas para o voo.

Dois meses antes, outro teste terminou com a queda do propulsor, que deveria realizar um pouso controlado. Não houve relatos de feridos ou danos materiais.

Após o episódio, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA), órgão responsável pela regulamentação da aviação civil no país, suspendeu temporariamente os voos enquanto analisava o ocorrido. A agência concluiu a investigação antes da realização do novo teste.

'Perguntas frequentes'

Quando será o 14º lançamento da Starship? ＋

O 14º lançamento da Starship está previsto para esta segunda-feira, 28, às 9h15, no horário de Brasília. A decolagem ocorrerá na base da SpaceX no Texas, nos Estados Unidos.

Qual será a duração do novo voo da Starship? ＋

A missão deverá durar quase dez horas, ante aproximadamente uma hora e meia nos testes anteriores. A Starship poderá completar cerca de seis voltas ao redor da Terra.

Qual altitude a Starship deverá alcançar? ＋

Segundo a previsão da SpaceX, a Starship deverá alcançar cerca de 275 quilômetros de altitude. As missões anteriores chegaram a aproximadamente 190 quilômetros.

O que acontecerá com o propulsor Super Heavy após a decolagem? ＋

O Super Heavy deverá se separar da Starship cerca de sete minutos após a decolagem e retornar em direção ao Golfo do México. A Starship seguirá para a órbita terrestre.

Quantos satélites Starlink V3 serão transportados? ＋

A SpaceX pretende transportar 26 satélites Starlink V3 no 14º voo da Starship. Segundo a companhia, cada unidade terá capacidade total de 1 Tbps, dez vezes a capacidade da geração anterior.

Por que a FAA suspendeu os voos da Starship? ＋

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos suspendeu temporariamente os voos após um teste no qual o propulsor caiu em vez de realizar um pouso controlado. A FAA concluiu a investigação antes do novo teste, e não houve relatos de feridos ou danos materiais no episódio.

Acompanhe tudo sobre:AstronomiaEspaçoFoguetes

Mais de Ciência

Como gatos domésticos podem ajudar a tratar o câncer em humanos

Vitamina C está associada a cérebro mais saudável em idosos, indica estudo

Como mineração a céu aberto pode 'despertar' falhas geológicas a 20 km

Canetas emagrecedoras podem afetar ovulação e ciclo menstrual, sugere estudo

Mais na Exame

Future of Money

Ele tem 90% do portfolio em bitcoin e diz como fazer renda passiva em cripto

Inteligência Artificial

Nem robôs, nem apocalipse: para Bill Gates, o maior risco da IA é o ser humano

Brasil

Pela primeira vez, e-Título não será bloqueado no dia da eleição

Negócios

Como esta empresa francesa de IA vai multiplicar por cinco sua receita na América Latina