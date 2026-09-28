Plantio de soja avança no Brasil, mas clima pode limitar ritmo da safra 2026/27

O plantio da soja para a safra 2026/27 começou a ganhar ritmo no Brasil, mas a irregularidade das chuvas mantém produtores atentos às condições climáticas nas principais regiões produtoras.

Até quinta-feira, 24, a semeadura da soja havia alcançado 3,4% da área estimada no país, contra 1,2% na semana anterior e 3,2% no mesmo período do ano passado, segundo levantamento da AgRural.

O Paraná lidera o avanço dos trabalhos, enquanto Mato Grosso, maior produtor nacional da oleaginosa, segue com ritmo mais lento em função da distribuição irregular das chuvas.

Também há plantio em áreas pontuais de Rondônia, Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Milho verão avança no Sul

O plantio da primeira safra de milho, conhecido como milho verão, chegou a 34% da área estimada no Centro-Sul brasileiro até quinta-feira, 24, segundo a AgRural.

O ritmo supera o registrado na semana anterior, quando a semeadura estava em 27%, e também está acima do mesmo período do ano passado, quando alcançava 32%.

Neste momento, os trabalhos seguem concentrados principalmente nos três estados da Região Sul, enquanto outras áreas produtoras têm calendário de plantio mais tardio.

Clima em outubro

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que outubro deve ser marcado por temperaturas acima da média em grande parte do país e por uma distribuição desigual das chuvas.

No Centro-Oeste, especialmente em Mato Grosso e Goiás, a irregularidade das precipitações pode dificultar a manutenção da umidade do solo e atrasar o avanço da semeadura da soja. A situação exige atenção dos produtores para definir as melhores janelas de plantio e reduzir riscos de falhas na emergência das lavouras.

Em Mato Grosso do Sul, o cenário tende a ser mais favorável, com maior frequência de chuvas prevista, o que pode ajudar na recuperação da umidade do solo e criar melhores condições para a implantação das lavouras.

No Norte e Nordeste, a previsão aponta possibilidade de chuvas abaixo da média e temperaturas elevadas. O cenário pode dificultar o início do plantio em áreas produtoras como o sul do Maranhão, sudoeste do Piauí e oeste da Bahia.

No Sudeste, a expectativa é de chuvas mais frequentes em São Paulo, favorecendo a semeadura e o desenvolvimento inicial da soja. Já Minas Gerais e Espírito Santo devem acompanhar a evolução da umidade do solo para definir o ritmo das operações agrícolas.

Na Região Sul, a previsão de chuvas acima da média pode favorecer algumas culturas, mas também trazer desafios. O excesso de umidade pode reduzir as janelas para entrada de máquinas no campo e aumentar o risco de doenças em lavouras de inverno, como o trigo.

O clima também será um fator de atenção para o milho e a soja. A realização do plantio em condições adequadas de solo é considerada importante para garantir boa emergência das plantas e potencial produtivo ao longo da safra, diz o Inmet.