Vinhedo de brasileiro na Argentina vira condomínio com lotes de até US$ 150 mil

Vale do Uco: região vinícola localizada na província de Mendoza, na Argentina, aos pés da Cordilheira dos Andes. (Next Group/Reprodução)
Repórter de Mercados
Publicado em 10 de outubro de 2026 às 12h00.
O ecossistema empresarial Next Group apresentará, em novembro de 2026, o Wine Ecosystem Mendoza, projeto no Vale do Uco com 100 lotes de US$ 100 mil a US$ 150 mil, vinhedos e comunidade de negócios. A primeira fase ocupa 37 hectares, 30 deles com vinhedos em produção, e tem potencial de vendas de US$ 10 milhões a US$ 15 milhões.
O projeto começa com uma viagem que não tinha relação com imóveis. O empresário Cláudio Amorim, fundador da Next Group, estava em Mendoza com amigos quando decidiu pegar um carro e percorrer a zona rural da região em busca de uma propriedade para comprar.
O passeio acabou dando origem a um projeto imobiliário que combina casas de alto padrão, produção de vinho e networking empresarial. No Vale do Uco, uma das principais regiões vitivinícolas de Mendoza, Amorim e seus sócios encontraram uma propriedade de 37 hectares (o equivalente a 370 mil metros quadrados), dos quais 30 hectares já são ocupados por vinhedos em produção.
“A gente já olhou uns 30 terrenos para chegar nesse”, afirma.
A primeira etapa do Wine Ecosystem Mendoza prevê a comercialização de 100 lotes residenciais, com preços entre US$ 100 mil e US$ 150 mil. Considerando o valor das unidades, o potencial bruto de vendas da fase varia de US$ 10 milhões a US$ 15 milhões.
A proposta, porém, não é apenas vender terrenos. Os compradores poderão adquirir diferentes combinações de produtos, incluindo o lote com participação na produção de vinho, uma participação na vinícola sem a compra do terreno ou apenas acesso ao clube de experiências e negócios.
A propriedade escolhida pelos sócios não era originalmente um empreendimento imobiliário. Era uma fazenda, e a negociação seguiu uma lógica diferente da incorporação tradicional brasileira.
Segundo Amorim, o grupo chegou a avaliar a possibilidade de fazer uma parceria com o proprietário do terreno, mas encontrou uma diferença cultural no mercado local.
“A gente queria muito fazer a incorporação, pegar um terreno lá e fazer isso com o dono do terreno. Só que lá eles não têm essa cultura de incorporar, porque são regiões rurais e a gente está falando como se a gente estivesse comprando uma fazenda na cabeça deles”, afirma.
A solução foi comprar diretamente a propriedade. “A gente já pagou sinal, agora está na fase documental, porque era uma fazenda, precisa desmembrar das outras. É por isso que a gente só está pegando esses 37 hectares”, explica.
O grupo ainda está regularizando a documentação da área e negociando a aquisição de outras propriedades vizinhas pertencentes à mesma família. A intenção é criar uma esteira de expansão para o projeto.
Dos 37 hectares adquiridos na primeira etapa, 30 hectares são de vinhedos em produção. As uvas cultivadas na propriedade já são comercializadas para vinícolas conhecidas da região, como Catena Zapata e Zuccardi.
A proposta do projeto é transformar essa produção em parte da experiência do empreendimento. Quem comprar um lote poderá optar também por uma participação na sociedade da vinícola. A gestão agrícola e a produção do vinho serão administradas pelo condomínio. O proprietário poderá ainda ter acesso ao Wine Club, com degustações, eventos gastronômicos e encontros empresariais.
Segundo o projeto, o custo estimado do condomínio ficará entre R$ 800 e R$ 900 por mês. O valor financia desde o manejo diário das videiras, poda e irrigação por água de degelo até o acompanhamento técnico e a colheita das uvas, administrados centralmente pela gestão do condomínio. Com isso, o investidor não precisa se preocupar em contratar mão de obra ou gerenciar a lavoura.
O valor estimado para transformar a uva colhida no produto final e entregar a garrafa pronta na mão do proprietário é entre US$ 6 e US$ 8, considerando custos de importação, frete e tributos. A ideia é que o vinho também possa ser utilizado como ferramenta de relacionamento. O proprietário poderá comercializar as garrafas ou produzir rótulos próprios para uso em eventos e presentes corporativos.
"Vinhos premium desse mesmo padrão e terroir no Vale do Uco não são vendidos no varejo brasileiro por menos de R$ 200, podendo atingir de R$ 250 a R$ 500 em restaurantes e cartas especializadas", afirma.
A escolha do Vale do Uco combina a tese imobiliária com a produção de vinho. A região tem irrigação proveniente do degelo dos Andes, amplitude térmica e elevada incidência solar, características que favorecem o cultivo de variedades como Malbec e Cabernet.
Para a Next Group, porém, o vinho é apenas uma parte da tese. Mendoza também funciona como destino turístico e espaço para encontros empresariais.
Amorim vê a região como um ambiente em que negócios, gastronomia e relacionamento podem se misturar. Grandes empresas já utilizam vinícolas locais para encontros de executivos e programas de liderança.
Nesse modelo, o imóvel deixa de ser apenas uma segunda residência. A proposta é que o comprador também tenha acesso a uma comunidade de empresários e investidores.
A Next Group é um ecossistema formado por 22 empresas, com atuação em internacionalização, investimentos, aceleração de startups e educação corporativa. O grupo mantém operações no Brasil, Portugal, Irlanda, Estados Unidos e Cabo Verde.
No projeto de Mendoza, a companhia se associou ao empresário Solano Melo, do mercado imobiliário de alto padrão no Nordeste, e a um sócio argentino.
A primeira fase é apenas o início da estratégia. O grupo já mapeou e negocia a aquisição de mais dois ou três terrenos vizinhos, pertencentes à mesma família.
O cronograma prevê a apresentação institucional do projeto em novembro de 2026, o lançamento da marca e a pedra fundamental da vinícola em dezembro e as primeiras rodadas fechadas com investidores a partir de janeiro de 2027.
Entre março e abril, durante a vendimia, a temporada de colheita das uvas em Mendoza, a empresa pretende receber os primeiros investidores na região.
O Wine Ecosystem Mendoza é um projeto da Next Group que combina casas de alto padrão, produção de vinho e uma comunidade de empresários e investidores no Vale do Uco, em Mendoza. A primeira fase prevê 100 lotes residenciais em uma área de 37 hectares.
Os lotes custarão entre US$ 100 mil e US$ 150 mil. Com 100 unidades previstas, a primeira fase tem potencial bruto de vendas entre US$ 10 milhões e US$ 15 milhões.
Os compradores poderão adquirir um lote com participação na produção de vinho, uma participação na vinícola sem comprar terreno ou apenas acesso ao clube de experiências e negócios. O Wine Club oferecerá degustações, eventos gastronômicos e encontros empresariais.
Segundo o projeto, o condomínio custará entre R$ 800 e R$ 900 por mês. O valor cobrirá o manejo das videiras, poda, irrigação, acompanhamento técnico e colheita das uvas.
O custo estimado para transformar a uva em vinho e entregar a garrafa ao proprietário varia de US$ 6 a US$ 8, com importação, frete e tributos. O proprietário poderá comercializar as garrafas ou criar rótulos para eventos e presentes corporativos.
A apresentação institucional está prevista para novembro de 2026, seguida pelo lançamento da marca e pela pedra fundamental da vinícola em dezembro. As primeiras rodadas fechadas com investidores devem começar em janeiro de 2027.