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Trump critica Zelensky e diz que Ucrânia precisa 'ter um novo presidente'

Americano é crítico a ataques de Kiev a refinarias de petróleo da Rússia

Trump e Zelensky em outubro de 2025 (Andrew Harnik/Getty Images)

Trump e Zelensky em outubro de 2025 (Andrew Harnik/Getty Images)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 16h52.

Última atualização em 10 de outubro de 2026 às 16h54.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou neste sábado, 10, o líder da Ucrânia, Volodimir Zelensky, por considerar que bombardeios de Kiev contra refinarias de diesel russas agravam a escassez mundial de diesel. Trump instou os ucranianos a substituir seu líder. O mandato do ucraniano deveria ter terminado em 2024, mas o país não realizou eleições devido à guerra com a Rússia.

"Chegou o momento da Ucrânia ter um novo presidente", disse Trump a jornalistas do lado de fora da Casa Branca. Ele afirmou também que havia dito a Zelensky que fizesse "o que quisesse" contra a Rússia, mas que "não atacasse as refinarias".

As declarações de Trump à imprensa ocorrem após a delegação enviada por Kiev à Flórida para manter conversas com os enviados especiais americanos para a Ucrânia antecipar seu retorno, e horas após o próprio Trump anunciar que autorizará as operações russas com diesel até abril para controlar a alta global dos preços.

"Nós lhe dissemos 'você pode fazer o que quiser com a Rússia, mas não ataque as refinarias', porque esse é um problema mundial que ele está causando. E quer criar problemas para o mundo, problemas para nossos agricultores, nossos pecuaristas, com o óleo diesel, porque a Rússia fornece uma grande parte do combustível a diesel em todo o mundo", afirmou Trump antes de partir para o Tennessee, onde realizará um comício para as eleições legislativas.

O presidente americano disse que Zelensky não quis chegar a acordos para encerrar a guerra da Ucrânia, conflito que considerou que "começou devido à incompetência".

"Nunca deveria ter começado (a guerra). Eles não teriam perdido já 30% do seu país", disse Trump sobre o governo ucraniano.

"Sugiro que busquem um novo líder capaz de chegar a um acordo, porque ele poderia ter fechado muitos acordos e, por alguma razão, nunca o faz", afirmou o republicano.

O presidente dos EUA concluiu dizendo que acredita que "chegou o momento de a Ucrânia ter um novo presidente".

Zelensky já havia criticado ontem o acordo entre Trump e o presidente russo, Vladimir Putin, e classificou o pacto como "injusto" e "impróprio de um aliado".

O acordo permitirá à Rússia exportar milhões de toneladas de diesel para os mercados americano e internacionais, apesar das sanções de Washington em vigor sobre o setor energético russo, que pesam sobre Moscou desde o início da guerra em 2022.

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