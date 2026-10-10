Trump critica Zelensky e diz que Ucrânia precisa 'ter um novo presidente'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou neste sábado, 10, o líder da Ucrânia, Volodimir Zelensky, por considerar que bombardeios de Kiev contra refinarias de diesel russas agravam a escassez mundial de diesel. Trump instou os ucranianos a substituir seu líder. O mandato do ucraniano deveria ter terminado em 2024, mas o país não realizou eleições devido à guerra com a Rússia.

"Chegou o momento da Ucrânia ter um novo presidente", disse Trump a jornalistas do lado de fora da Casa Branca. Ele afirmou também que havia dito a Zelensky que fizesse "o que quisesse" contra a Rússia, mas que "não atacasse as refinarias".

As declarações de Trump à imprensa ocorrem após a delegação enviada por Kiev à Flórida para manter conversas com os enviados especiais americanos para a Ucrânia antecipar seu retorno, e horas após o próprio Trump anunciar que autorizará as operações russas com diesel até abril para controlar a alta global dos preços.

"Nós lhe dissemos 'você pode fazer o que quiser com a Rússia, mas não ataque as refinarias', porque esse é um problema mundial que ele está causando. E quer criar problemas para o mundo, problemas para nossos agricultores, nossos pecuaristas, com o óleo diesel, porque a Rússia fornece uma grande parte do combustível a diesel em todo o mundo", afirmou Trump antes de partir para o Tennessee, onde realizará um comício para as eleições legislativas.

O presidente americano disse que Zelensky não quis chegar a acordos para encerrar a guerra da Ucrânia, conflito que considerou que "começou devido à incompetência".

"Nunca deveria ter começado (a guerra). Eles não teriam perdido já 30% do seu país", disse Trump sobre o governo ucraniano.

"Sugiro que busquem um novo líder capaz de chegar a um acordo, porque ele poderia ter fechado muitos acordos e, por alguma razão, nunca o faz", afirmou o republicano.

O presidente dos EUA concluiu dizendo que acredita que "chegou o momento de a Ucrânia ter um novo presidente".

Zelensky já havia criticado ontem o acordo entre Trump e o presidente russo, Vladimir Putin, e classificou o pacto como "injusto" e "impróprio de um aliado".

O acordo permitirá à Rússia exportar milhões de toneladas de diesel para os mercados americano e internacionais, apesar das sanções de Washington em vigor sobre o setor energético russo, que pesam sobre Moscou desde o início da guerra em 2022.