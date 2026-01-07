Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO
Um conteúdo SBT News

Governo lança rede de hospitais inteligentes e promete modernização do SUS

Projeto prevê integração de dados, uso de inteligência digital e ampliação do acesso a serviços de saúde em todo o país

SBT News
SBT News

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 17h14.

Tudo sobreSUS
Saiba mais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, lançaram nesta quarta-feira, 7, no Palácio do Planalto a Rede Nacional de Hospitais e Serviços Inteligentes do Sistema Único de Saúde (SUS), projeto que busca modernizar o atendimento público com uso de tecnologia avançada e inteligência artificial.

Segundo o Ministério da Saúde, a iniciativa inclui a criação de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) inteligentes, interligadas por tecnologia digital e conexão de dados, que permitirão monitoramento mais preciso de pacientes e apoio a decisões clínicas em tempo real.

O programa prevê também a construção do primeiro hospital inteligente do Brasil, que será instalado em São Paulo como parte da nova rede de serviços. A expectativa é que os primeiros componentes da rede entrem em operação a partir de 2026, com foco na aceleração do atendimento em emergências e na integração entre unidades médicas.

"Os hospitais inteligentes usam da mais alta tecnologia e inteligência artificial, usando uma rede que permite fazer procedimentos a distância e para acelerar diagnostico", afirmou Padilha.

O plano faz parte do programa “Agora Tem Especialistas”, voltado à expansão e qualificação da assistência especializada no SUS, e conta com cooperação internacional para viabilizar o financiamento e a implantação das estruturas mais tecnológicas.

Padilha destacou, durante o anúncio, que os hospitais inteligentes e os serviços com tecnologias de informação e comunicação têm potencial para integrar atendimentos à distância, acelerar diagnósticos por meio de inteligência artificial e reduzir o tempo de espera por atendimento emergencial.

A presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, vinculado ao bloco dos BRICS, Dilma Rousseff, presente no evento, classificou o programa como um marco histórico para o Brasil e para a cooperação internacional no setor de saúde, ressaltando a importância das parcerias tecnológicas e financeiras para a implantação da rede.

O governo federal diz que a nova rede vai reforçar a capacidade do SUS de oferecer atendimento médico mais rápido, integrado e com tecnologia de ponta em todo o país.

Acompanhe tudo sobre:SBT NewsGoverno LulaLuiz Inácio Lula da SilvaSUS

Mais de Brasil

Luiz Marinho diz que 'há condições' para aprovação de fim da escala 6x1 antes das eleições

Bolsonaro dá entrada em hospital para realizar exames após queda

PT aciona Justiça contra políticos que ligaram partido ao narcotráfico

Anvisa proíbe lote de fórmula infantil da Nestlé por contaminação

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

É possível escalar um negócio sem a ajuda de investidores?

Ciência

Argentinos descendem dos europeus? Descobertas de arqueólogos mostram que não é 'bem assim'

Future of Money

Thiago Nigro, o Primo Rico, investe quase R$ 1 milhão em bitcoin: 'Vai ter crise vindo'

Carreira

Três ferramentas de IA que todo empreendedor deveria conhecer em 2026