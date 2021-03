A vacina vai ajudar na retomada do consumo dos Estados Unidos?

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

Quando a Universidade de Michigan anunciar os dados de confiança do consumidor nos Estados Unidos no mês de março nesta sexta-feira, 12, a discussão entre priorizar saúde ou economia pode ficar no passado.

É esperado que o índice suba 2,1 pontos, para 78,9 pontos totais. A última medição, em fevereiro, apontou um valor de 76,8, uma queda de 2,8% ante janeira e 24% ante o mesmo mês do ano passado.

A expectativa pela alta deste mês é que os consumidores estejam mais confiantes com o avanço da vacinação no país e a queda das infecções por covid-19. Até o momento, 98,2 milhões de doses foram ministradas, no país, uma média de 2,2 milhões de doses por dia desde o início do programa de vacinação.

A estimativa atual é que em cinco meses os americanos consigam ter imunizado, com duas doses, 75% de sua população. Poucos países estão na frente no percentual de população imunizada, e nenhum deles aplicou mais injeções que os EUA.

Com o programa de vacinação, estados devem relaxar as restrições impostas sobre negócios e permitir também maior atividade financeira.

Os EUA, apesar de verem uma luz no fim do túnel, não passaram incólumes pela pandemia: foram quase 30 milhões de casos e mais de 530.000 mortes. Ainda hoje, apesar do avanço da vacinação, lutam para reduzir mortes e contágio.

#COVID19 cases remain high across the US. As of March 9, 28,992,598 total cases were reported. The 7-day moving average of new cases is 55,557, a 12.2% decrease from the previous week. Slow the spread. Wear a mask. Stay 6 feet apart. Avoid crowds. More: https://t.co/YT7LKio43C. pic.twitter.com/smHXN6RaY6 — CDC (@CDCgov) March 10, 2021

Ainda que outras medidas possam ser levadas em conta, como o pacote de auxílio assinado pelo presidente Joe Biden nesta semana, se os dados de confiança do consumidor vierem positivos, fica mais forte o argumento de que a retomada econômica de um país passe primeiro por uma sólida campanha de imunização.