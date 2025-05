Entenda o procedimento que rejuvenesceu Kris Jenner e Donatella Versace; veja fotos

Kris Jenner, socialite, empresária e matriarca da família Kardashian de 69 anos, surpreendeu o público ao aparecer com um visual muito mais jovem, e chegou a ser comparada às filhas de 40 e poucos anos, Kim e Kourtney Kardashian.

Assim como Donatella Versace, Kris apostou em procedimentos de rejuvenescimento facial, que vão além das cirurgias plásticas tradicionais.

O que elas fizeram?

O principal procedimento realizado foi o lifting facial, também conhecido como ritidoplastia. Essa cirurgia tem como objetivo reposicionar os tecidos do rosto, eliminar a flacidez e suavizar rugas profundas, proporcionando um aspecto mais firme e jovial.

Além do lifting, é comum a associação com outras técnicas, como:

Blefaroplastia: cirurgia para remover o excesso de pele das pálpebras, abrindo o olhar e reduzindo bolsas sob os olhos.

Preenchimentos faciais: aplicação de ácido hialurônico para restaurar o volume do rosto, principalmente nas maçãs do rosto e lábios.

Toxina botulínica (botox): usada para suavizar linhas de expressão, especialmente na testa e ao redor dos olhos.

Laser e ultrassom microfocado: tecnologias que estimulam a produção de colágeno, melhorando a textura e a firmeza da pele.

Segundo estudo da Revista Brasileira de Cirurgia Plástica, o lifting facial, ou ritidoplastia, trata o envelhecimento do terço médio e inferior do rosto e pescoço, e remove o excesso de pele e reposicionando os tecidos profundos, principalmente o sistema musculoaponeurótico superficial (SMAS).

A técnica chamada facelift light faz um descolamento moderado da pele, plicatura do SMAS e pontos de adesão, reduzindo hematomas e cicatrizes, e acelerando a recuperação.

O tempo de recuperação deste procedimento pode variar entre 2 e 4 semanas, período de inchaço e hematomas que diminuem gradualmente. Os pontos geralmente são retirados cerca de 14 dias após a cirurgia e a exposição solar deve ser evitada por 3 a 4 meses.

Quanto pode custar?

Especialistas indicam que cirurgias como o deep plane facelift — um lifting facial moderno, como o que Kris provavelmente fez — costumam ter valores elevados, que podem variar entre US$ 20 mil e US$ 50 mil (aproximadamente R$ 100 mil a R$ 250 mil), dependendo da clínica, do cirurgião e da complexidade do caso.

Por que o resultado chama tanta atenção?

O segredo do rejuvenescimento de Kris Jenner e Donatella Versace está na combinação de técnicas modernas e no cuidado com a naturalidade. Os procedimentos atuais buscam realçar a beleza sem exageros, para evitar o aspecto “esticado” que era comum em cirurgias antigas e valorizando a estética "clean".

Além disso, a manutenção com tratamentos menos invasivos, como lasers e preenchimentos, ajuda a prolongar os resultados e manter a pele saudável.

É para todo mundo?

Apesar dos avanços, esses procedimentos devem ser realizados por cirurgiões plásticos experientes e após avaliação individualizada.

O lifting facial e as técnicas complementares são indicados para quem apresenta sinais moderados a avançados de envelhecimento facial e deseja resultados duradouros.

Veja imagens do Kris Jenner após o procedimento: