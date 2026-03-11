Estudo sugere efeito inesperado de multivitamínico na idade biológica

Tomar multivitamínico diariamente pode estar associado a uma desaceleração de alguns marcadores do envelhecimento biológico, segundo um estudo publicado na revista científica Nature Medicine. A pesquisa investigou como suplementos vitamínicos podem influenciar os chamados relógios epigenéticos, biomarcadores usados por cientistas para estimar a idade biológica do organismo.

Os resultados indicaram que adultos mais velhos que consumiram o suplemento diariamente por dois anos apresentaram uma desaceleração do envelhecimento biológico equivalente a cerca de quatro meses, em comparação com participantes que não utilizaram o produto.

A análise foi realizada com dados do ensaio clínico COSMOS, conduzido nos Estados Unidos, e envolveu quase mil voluntários com idade média de aproximadamente 70 anos.

Como os cientistas analisaram o envelhecimento biológico

Para investigar o impacto do multivitamínico, os pesquisadores examinaram amostras de sangue de 958 participantes saudáveis. As coletas foram feitas no início da pesquisa e repetidas após 12 e 24 meses.

A equipe utilizou cinco relógios epigenéticos, ferramentas que medem padrões de metilação do DNA em regiões específicas do genoma. Essas alterações químicas tendem a ocorrer de forma previsível ao longo do processo de envelhecimento.

Os resultados mostraram que o consumo diário do suplemento teve impacto significativo em dois desses cinco marcadores biológicos, ambos associados ao risco de mortalidade e à progressão do envelhecimento.

O epidemiologista Howard Sesso, do Brigham and Women's Hospital, em Boston, e coautor do estudo, afirma que pesquisas desse tipo buscam compreender não apenas como aumentar a longevidade, mas também como melhorar a qualidade do envelhecimento.

Quem apresentou maior efeito do suplemento?

Os cientistas observaram que o impacto foi mais evidente em participantes cuja idade biológica era superior à idade cronológica, indicando sinais de envelhecimento acelerado.

Segundo Chiara Herzog, epigeneticista do King’s College London, esse resultado sugere que intervenções nutricionais podem ter efeito mais relevante em pessoas que já apresentam alterações nos marcadores moleculares associados à idade.

Especialistas destacam, no entanto, que o impacto observado é relativamente pequeno em nível individual, embora possa ter importância quando analisado em escala populacional.

O que são relógios epigenéticos?

Os relógios epigenéticos são ferramentas científicas usadas para estimar o envelhecimento biológico com base em mudanças químicas no DNA conhecidas como metilação.

Esses marcadores funcionam como indicadores moleculares que se modificam ao longo da vida. Ao analisar esses padrões em diferentes regiões do genoma, pesquisadores conseguem calcular uma estimativa da idade biológica de uma pessoa.

Esse tipo de tecnologia tem sido cada vez mais utilizado em pesquisas sobre longevidade, nutrição e prevenção de doenças relacionadas ao envelhecimento.

Por que os multivitamínicos podem influenciar o envelhecimento

Apesar dos resultados, os cientistas ainda investigam os mecanismos que explicam a relação entre suplementos vitamínicos e alterações nos relógios epigenéticos.

Uma das hipóteses é que os nutrientes presentes nesses produtos atuem em conjunto com fatores relacionados à alimentação e ao metabolismo, influenciando processos celulares ligados ao envelhecimento.

Os pesquisadores afirmam que estudos futuros devem avaliar se essas alterações moleculares se traduzem em benefícios clínicos concretos para saúde e longevidade.