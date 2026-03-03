Maquiagem ousada, anos 80 e 'cellness': as tendências de beleza que vão dominar 2026

Dizem por aí que toda tendência de moda e beleza nasce para enterrar a anterior. Nos últimos anos, vimos a ascensão da chamada estética clean girl — um visual minimalista, básico e natural, com pouca maquiagem e os cabelos presos sem nenhum fio fora do lugar. Mas 2026 promete ser a virada de chave dessa tendência, com a volta das makes coloridas, cabelos volumosos inspirados nos anos 80 e até uma nova relação com os grisalhos. As informações são da Vogue Business.

A mudança já aparece nos números do varejo: a britânica Space NK projeta crescimento de dois dígitos na categoria de cosméticos coloridos, uma continuidade do aumento iniciado ao longo de 2025. Produtos como delineadores registraram avanço de três dígitos nas vendas. No fim do ano, maquiagem foi a principal categoria de presentes da rede, com alta de 80% em unidades vendidas.

"O que estamos vendo agora é uma verdadeira mudança em direção à individualidade e à diversão com a maquiagem. As pessoas estão mais confiantes para experimentar e, nas redes sociais, ter um toque único realmente se destaca", afirma Emily Montila, gerente de maquiagem da Space NK.

Entre as marcas com melhor desempenho estão Refy e Victoria Beckham Beauty. A Kulfi Beauty, lançada na varejista no ano passado, também espera avançar nas vendas. Para a fundadora Priyanka Ganjoo, o cenário reflete a saturação do minimalismo. "Tem havido muita mesmice com a estética clean e tradicional, e as pessoas estão prontas para romper com isso", diz.

Fim da era clean

Antes, a moda era pegar leve na maquiagem para parecer o mais natural possível. Em 2026, aparece o contrário: a tendência será evidenciar as produções de make, com batons vibrantes, sobrancelhas bem marcadas, blushes pigmentados e sombras coloridas.

De acordo com a agência de tendências de consumo Spate, as buscas por "liptints peel-off" — aqueles que deixam a boca manchada e criam uma película com o excesso de produto — aumentaram 388,9% ano a ano, de dezembro de 2024 a novembro de 2025, enquanto as buscas por "máscaras para cílios cor ameixa" cresceram 292,6% no mesmo período.

Além das buscas por produtos, "maquiagem ousada" cresceu 22,2%, seguida por "maquiagem divertida" com 17,5% e "maquiagem alternativa" com 16,7%, todas em comparação com o ano anterior desde dezembro de 2023.

"As pessoas estão ansiando por personalidade novamente. Passamos anos nessa era de beleza minimalista e hiperpolida, onde todos buscavam o mesmo rosto e a mesma pele. Acho que as pessoas se sentiram entediadas e limitadas, o que as encorajou a experimentar cores, formas, texturas e simplesmente se divertir com isso", diz a maquiadora e criadora de conteúdo do TikTok, Frankie Darling.

"Cellness": bem-estar de dentro para fora

Se o biohacking foi a palavra da moda em 2025, 2026 aprofunda essa lógica. O novo conceito em alta é o cellness — bem-estar celular —, uma evolução do foco na longevidade, que dominou o setor no ano passado. Uma pesquisa da McKinsey indica que até 60% dos consumidores consideram o envelhecimento saudável uma prioridade máxima ou muito importante.

As marcas já se movem nessa direção há algum tempo. Em meados de 2023, a Dior Beauty criou um conselho científico dedicado ao rejuvenescimento da pele, composto por 12 especialistas de universidades de pesquisa dos Estados Unidos, Europa e outros países. "Nosso objetivo é a longevidade, esse é o resultado que buscamos; mas o rejuvenescimento é o processo, é uma ação", afirma Marie Videau, diretora de pesquisa e inovação em beleza da LVMH, grupo ao qual a Dior pertence.

Entre os ativos em destaque está a epicelina, derivada das folhas do chá de videira e voltada a combater alterações celulares relacionadas à idade. A Nivea passou a utilizar o ingrediente em seu Sérum Rejuvenescedor Epigenético Celular, lançado após 15 anos de desenvolvimento. "Os consumidores estão cada vez mais focados em manter uma vida mais saudável por mais tempo e adotando uma abordagem mais positiva em relação ao envelhecimento", afirma Jennie Hylton, diretora da marca no Reino Unido.

A familiaridade com as famosas "canetas" também entra nesse movimento. Após a popularização dos medicamentos GLP-1, como a tirzepatida, o público passou a demonstrar maior abertura aos procedimentos injetáveis dentro de casa. Em 2024, canetas de NAD+ de marcas como Body Brilliant e Intuisse ganharam espaço. Agora, dispositivos de microagulhamento, como o da Vita Vitae, prometem lifting e melhora da luminosidade da pele.

Os exossomos seguem o mesmo caminho. Na loja online Cult Beauty, as pesquisas, visualizações de página e conversões relacionadas ao ingrediente cresceram em média 38%. A marca espanhola Germaine de Capuccini lançou em fevereiro seu creme Expert Lab Tec-Exosome System. "Eles atuam acalmando a inflamação, estimulando a produção de colágeno e elastina e reparando danos nos tecidos", explica Gina Baker, especialista da marca.

Para os cabelos, o volume nostálgico dos anos 80 e a cobertura de grisalhos

O impacto cultural de Stranger Things, da Netflix, segue vivo mesmo após o fim da série. De acordo com a plataforma de dados Spate, as buscas por "corte de cabelo dos anos 80" cresceram 14,9% e as buscas por "corte shag cacheado" subiram 39,4% no período encerrado em novembro de 2025, na comparação com o ano anterior. Curiosamente, o lançamento da primeira parte da última temporada da série também ocorreu em novembro.

O cabeleireiro de celebridades Larry King, cujos clientes incluem Jared Leto e Sienna Miller, confirma que a tendência já chegou às cadeiras dos seus salões e aos tapetes vermelhos. "Acho que é por causa das redes sociais e vem de muitos jovens que estão presos à nostalgia — o cabelo dos anos 80 foi impulsionado pela nostalgia", analisa King.

Cobertura de grisalhos vira serviço essencial

Além do volume, outra tendência ganha espaço nos salões de cabeleireiro em 2026: a cobertura de cabelos grisalhos. No salão de Larry King, o serviço representou 80% das consultas de janeiro a dezembro de 2025. Segundo informações da Spate, as buscas pelo tema cresceram 73% desde dezembro de 2024.

A técnica consiste na mescla de grisalhos, que combina mechas finas, luzes e tonalizantes para suavizar contrastes e criar um acabamento natural e dimensional que, segundo King, reflete "uma mudança mais ampla em relação às colorações pesadas e opacas, e em direção a técnicas mais sutis e de baixa manutenção".

"As pessoas querem que seus cabelos reflitam quem elas são agora. A cobertura de cabelos grisalhos nos permite realçar o pigmento natural em vez de apagá-lo, o que significa menos visitas ao salão, cabelos mais saudáveis e um resultado que parece intencional em vez de corretivo", diz.