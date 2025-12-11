3I/ATLAS: como o cometa interestelar deixou cientistas em alerta

Desde que foi identificado pelos astrônomos como o terceiro objeto interestelar a cruzar o Sistema Solar, o cometa 3I/ATLAS vem despertando curiosidade mundial. A descoberta ocorreu no dia 1º de julho 2025, quando o telescópio ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), no Chile, detectou um ponto luminoso com trajetória incomum. Logo ficou claro que o objeto não orbitava o Sol e que vinha de fora da nossa vizinhança cósmica — tornando-se sucessor de Oumuamua (1I) e do cometa Borisov (2I).

Visitante extraterrestre

Ao entrar no Sistema Solar, ainda no primeiro semestre de 2025, 3I/ATLAS começou a revelar suas características.

Diferente dos cometas tradicionais, sua composição sugere que ele se formou em outro sistema estelar, possivelmente em uma região extremamente fria, o que explicaria a liberação incomum de gases detectada pelos observatórios, de acordo com dados coletados pelo Telescópio James Webb. Sua órbita indica que está apenas de passagem: não voltará após completar sua trajetória ao redor do Sol, segundo o Minor Planet Center (MPC), órgão da International Astronomical Union (IAU) responsável por astrometria de cometas e asteroides.

A jornada ganhou destaque novamente quando, ao se aproximar do Sol, em 29 de outubro, o cometa mostrou uma atividade acima do esperado, desenvolvendo uma cauda longa e irregular. Telescópios na Terra e no espaço registraram variações rápidas em brilho, indicando que 3I/ATLAS está perdendo material a uma velocidade maior que a dos cometas comuns — uma espécie de “evaporação acelerada” típica de objetos interestelares que passam pela primeira vez tão perto de uma estrela.

Estadia em nossa vizinhança

O dia mais aguardado desta visita cósmica será em 19 de dezembro deste ano, quando o cometa atingirá seu ponto de maior aproximação da Terra. Apesar disso, não haverá risco de colisão: ele passará a uma distância segura, permitindo observações privilegiadas. Astrônomos estimam que o brilho pode aumentar nesse período, possibilitando registros detalhados de sua composição e comportamento.

Após essa passagem, 3I/ATLAS seguirá sua rota de saída. A partir de 2026, o cometa deixará gradualmente o Sistema Solar, acelerando rumo ao espaço. Sua despedida marcará mais um capítulo na ainda curta lista de visitantes vindos de outras galáxias.