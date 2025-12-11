Ciência

3I/ATLAS: como o cometa interestelar deixou cientistas em alerta

A jornada de 3I/ATLAS dá à ciência a oportunidade de analisar um visitante do espaço interestelar

3I/ATLAS: visitante de outra galáxia está terminando sua trajetória no Sistema Solar (NASA)

3I/ATLAS: visitante de outra galáxia está terminando sua trajetória no Sistema Solar (NASA)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 09h01.

Desde que foi identificado pelos astrônomos como o terceiro objeto interestelar a cruzar o Sistema Solar, o cometa 3I/ATLAS vem despertando curiosidade mundial. A descoberta ocorreu no dia 1º de julho 2025, quando o telescópio ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), no Chile, detectou um ponto luminoso com trajetória incomum. Logo ficou claro que o objeto não orbitava o Sol e que vinha de fora da nossa vizinhança cósmica — tornando-se sucessor de Oumuamua (1I) e do cometa Borisov (2I).

Visitante extraterrestre

Ao entrar no Sistema Solar, ainda no primeiro semestre de 2025, 3I/ATLAS começou a revelar suas características.

Diferente dos cometas tradicionais, sua composição sugere que ele se formou em outro sistema estelar, possivelmente em uma região extremamente fria, o que explicaria a liberação incomum de gases detectada pelos observatórios, de acordo com dados coletados pelo Telescópio James Webb. Sua órbita indica que está apenas de passagem: não voltará após completar sua trajetória ao redor do Sol, segundo o Minor Planet Center (MPC), órgão da International Astronomical Union (IAU) responsável por astrometria de cometas e asteroides.

A jornada ganhou destaque novamente quando, ao se aproximar do Sol, em 29 de outubro, o cometa mostrou uma atividade acima do esperado, desenvolvendo uma cauda longa e irregular. Telescópios na Terra e no espaço registraram variações rápidas em brilho, indicando que 3I/ATLAS está perdendo material a uma velocidade maior que a dos cometas comuns — uma espécie de “evaporação acelerada” típica de objetos interestelares que passam pela primeira vez tão perto de uma estrela.

Estadia em nossa vizinhança

O dia mais aguardado desta visita cósmica será em 19 de dezembro deste ano, quando o cometa atingirá seu ponto de maior aproximação da Terra. Apesar disso, não haverá risco de colisão: ele passará a uma distância segura, permitindo observações privilegiadas. Astrônomos estimam que o brilho pode aumentar nesse período, possibilitando registros detalhados de sua composição e comportamento.

Após essa passagem, 3I/ATLAS seguirá sua rota de saída. A partir de 2026, o cometa deixará gradualmente o Sistema Solar, acelerando rumo ao espaço. Sua despedida marcará mais um capítulo na ainda curta lista de visitantes vindos de outras galáxias.

Acompanhe tudo sobre:EspaçoTelescópiosNasa

Mais de Ciência

Como espécie de molusco de 507 anos pode revelar os mistérios do envelhecimento

Quais são os animais mais monogâmicos do mundo — e não são os humanos

3I/ATLAS pode reescrever o que a ciência sabe sobre cometas

Esse eclipse será o mais longo em 100 anos; saiba como assistir

Mais na Exame

Marketing

As 7 tendências que vão guiar o design em 2026, segundo o Canva

Mundo

ONU denuncia repressão e crimes da Guarda Nacional da Venezuela

Mercado Imobiliário

A diferença de juros entre Brasil e EUA aumentou. E o dólar, como fica?

Brasil

Entenda o que muda com o Projeto de Lei Antifacção aprovado no Senado