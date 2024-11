20 frases de Albert Einstein para a sua vida

Um dos maiores físicos de todos os tempos, Albert Einstein, é mais conhecido por sua teoria da relatividade, mas, em seus 76 anos de vida, o cientista também falou sobre justiça social, moralidade e felicidade.

Nascido na Alemanha e judeu, Einstein mudou para os Estados Unidos em 1933 ao buscar asilo durante a ascensão de Hitler.

Em solo norte-americano, trabalhando no Instituto de Estudos Avançados de Princeton, costumava usar sua fama para compartilhar opiniões sobre política, religião e falar abertamente contra a Alemanha nazista e a perseguição ao povo judeu. O cientista também criticou o racismo, a discriminação e a injustiça que observou nos EUA.

Mesmo sendo considerado um dos maiores nomes da ciência, Einstein não é fã dos holofotes. Em 1953, brincou: "No passado, nunca me ocorreu que todas as minhas observações casuais seriam capturadas e registradas. Caso contrário, eu teria penetrado ainda mais em minha concha."

Décadas após sua morte por insuficiência cardíaca em 1955, o legado de Albert Einstein continua. Ele é frequentemente considerado o pai da física moderna à luz de suas idéias revolucionárias que moldaram nossa compreensão do universo.

Veja 20 frases de Albert Einstein:

1. "A coisa mais incompreensível sobre o mundo é que ele é compreensível."

2. "Onde o mundo deixa de ser palco de nossas esperanças e desejos pessoais, onde o enfrentamos como seres livres admirando, perguntando, observando, aí entramos no reino da arte e da ciência."

3. "Um ser humano é uma parte do todo, chamado por nós de "universo", uma parte limitada no tempo e no espaço."

4. "Se eu não fosse físico, provavelmente seria músico. Muitas vezes penso na música. Vivo meus devaneios na música. Vejo minha vida em termos de música. Não sei dizer se teria feito alguma trabalho criativo de importância na música, mas eu sei que o meu violino extrai a maior alegria da vida."

5. “Os maiores cientistas também são artistas.”

6. "Ocorreu-me por intuição, e a música era a força motriz por trás dessa intuição. Minha descoberta foi o resultado da percepção musical."

7. "Acredito em intuições e inspirações. Às vezes sinto que estou certo. Não sei se estou."

8. "A tarefa suprema do físico é chegar às leis elementares universais, a partir das quais os cosmos podem ser construídos por pura dedução. Não há caminho lógico para essas leis; apenas a intuição, apoiada na compreensão empática da experiência, pode alcançar elas."

9. "A vida é como andar de bicicleta. Para manter o equilíbrio, você deve continuar se movendo."

10. "Eu acredito em uma coisa - que apenas uma vida vivida para os outros é uma vida que vale a pena ser vivida."

11. "Sou artista o suficiente para usar minha imaginação livremente. A imaginação é mais importante do que o conhecimento. O conhecimento é limitado. A imaginação envolve o mundo."

12. "A experiência mais bela que podemos ter é o misterioso. É a emoção fundamental que está no berço da verdadeira arte e da verdadeira ciência. Quem não a conhece e não pode mais se maravilhar, é tão bom quanto morto, e seus olhos estão ofuscados."

13. “O importante é não deixar de questionar. A curiosidade tem sua própria razão de existir. Não se pode deixar de nos maravilhar ao contemplar os mistérios da eternidade, da vida, da estrutura maravilhosa da realidade. tenta apenas compreender um pouco deste mistério todos os dias."

14. “O meu interesse pela ciência sempre se limitou essencialmente ao estudo dos princípios. O fato de ter publicado tão pouco se deve a essa mesma circunstância, pois a grande necessidade de entender os princípios fez com que eu passasse a maior parte do meu tempo em buscas infrutíferas."

15. "Minha paixão pela justiça social muitas vezes me colocou em conflito com as pessoas, assim como minha aversão a qualquer obrigação e dependência que eu não considerasse absolutamente necessária."

16. "Mesmo que os domínios da religião e da ciência em si estejam claramente separados um do outro, não obstante, existem entre as duas fortes relações recíprocas e dependentes."

17. "A ciência é internacional, mas seu sucesso se baseia em instituições, que são propriedade das nações. Se, portanto, desejamos promover a cultura, temos que combinar e organizar as instituições com nossas próprias forças e meios."

18. "Por que essa magnífica ciência aplicada, que poupa trabalho e torna a vida mais fácil, nos traz tão pouca felicidade? A resposta simples é: porque ainda não aprendemos a fazer um uso sensato dela."

19. "Uma coisa eu aprendi: que toda a nossa ciência, comparada com a realidade, é primitiva e infantil - e ainda assim é a coisa mais preciosa que temos."

20. “Todas as religiões, artes e ciências são ramos da mesma árvore. Todas essas aspirações se dirigem a enobrecer a vida do homem, levantando-a da esfera da mera existência física e conduzindo o indivíduo à liberdade”.

Conheça mais frases de grandes nomes da ciência: