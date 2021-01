20 frases de Carl Sagan para entender mais sobre a Terra, o espaço e a humanidade

Carl Sagan foi um dos maiores gênios da história da humanidade. Com títulos difíceis de ler em somente uma respiração (cientista, físico, biólogo, astrônomo, astrofísico, cosmólogo, escritor, divulgador científico e ativista), Sagan não teve medo de especular durante a sua carreira e conseguiu, como ninguém, explicar ciência aos mais leigos no assunto.

Foi Sagan que previu, como professor da universidade americana Harvard, que o efeito estufa fazia com que a atmosfera de Vênus se tornasse quente o suficiente para derreter chumbo. Ele também identificou as regiões escuras de Marte como planaltos e as mais claras como áreas afetadas por tempestades de poeira.

Em 1996, quatro anos antes da virada do século, Sagan morreu. Mas o seu conhecimento permanece vivo até hoje.

Confira 10 frases de Carl Sagan sobre a humanidade, a Terra e o espaço: