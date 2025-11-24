Zegna troca CEO após 20 anos e prepara nova geração no comando

O Grupo Zegna, conglomerado de luxo com portfólio com marcas como Zegna, Thom Browne e Tom Ford, está reorganizando sua liderança enquanto “se prepara para o futuro”, segundo o site Business of Fashion.

Após 20 anos como CEO, Gildo Zegna assume a posição de presidente executivo. Já Gianluca Tagliabue, diretor financeiro e diretor de operações da companhia, será promovido ao cargo de CEO do grupo.

Ao lado de Tagliabue estão Edoardo e Angelo Zegna, membros da quarta geração da família e co-CEOs da marca Zegna. “Ao longo da última década, Gianluca tem sido um pilar do nosso grupo, conduzindo a empresa por transformações-chave”, diz Gildo Zegna.

Sob comando de Gildo, a Zegna cresceu internacionalmente e expandiu o portfólio ao adquirir Thom Browne e Tom Ford. Em 2021, a Zegna listou suas ações na Bolsa de Valores de Nova York.

Em sua nova função, Zegna se concentrará em “salvaguardar o legado e a integridade das três marcas do grupo… ao mesmo tempo em que continua a impulsionar a criação de valor no longo prazo”, segundo comunicado. Ele também manterá a supervisão da divisão têxtil do grupo, do departamento jurídico geral e das relações externas.

Já Edoardo, filho de Gildo, entrou na empresa em 2014 e em 2021 se tornou diretor de marketing (CMO). Como co-CEO ele comandará “todos os aspectos da estratégia da marca”, da imagem ao marketing e ao design (ao lado do diretor criativo Alessandro Sartori). Ao seu lado estará seu primo Angelo, atualmente CEO da região EMEA da Zegna e diretor global de estratégia de clientes. Como co-CEO, Angelo será responsável pelo desenvolvimento de produtos, merchandising e estratégia comercial.