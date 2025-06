Instituto C&A convida artistas da Amazônia a criarem coleção exclusiva da COP30

O Instituto C&A, braço social da varejista, convida artistas da Região Norte do Brasil a desenvolver uma coleção cápsula de camisetas com seis estampas exclusivas inspiradas na COP30, a Conferência de Mudanças Climáticas da ONU que acontecerá em novembro, em Belém do Pará.

A iniciativa oferece remuneração de R$ 10 mil e projeção nacional para os selecionados e visa conectar moda e sustentabilidade em um momento que os olhos do mundo estarão na Amazônia.

As inscrições estão abertas de 11 a 26 de junho e podem participar estudantes de moda, estilistas em ascensão, artistas independentes e mestres da artesania com 18 anos ou mais e portfólio comprovado em artes.

"Acreditamos que a moda pode e deve ser uma ferramenta de transformação social e cultural. Ao abrir essa chamada para talentos do Norte, buscamos reconhecer o potencial criativo local e conectar suas narrativas a pautas globais como a sustentabilidade e a justiça climática", destacou Cyntia Kasai, Gerente Sênior de Comunicação e ASG da C&A.

A coleção será desenvolvida em colaboração com o time de Estilo da C&A e chegará às lojas físicas selecionadas e ao e-commerce da marca em novembro, coincidindo com a realização do grande evento do clima.

Segundo a marca, a proposta busca representar a força, ancestralidade e diversidade amazônica, ampliando a visibilidade da cultura nortista no cenário nacional e internacional.

No Dia das Mães, o instituto lançou um projeto parecido, em que transformou a arte de uma mulher da periferia em uma coleção especial e promoveu a diversidade a partir de diferentes mães pelo Brasil.

Como participar

Após o encerramento das inscrições no dia 26 de junho, o Instituto C&A fará a pré-seleção até 27 de junho. A decisão final, em parceria com a C&A, acontece entre 30 de junho e 2 de julho, com anúncio do resultado no dia 4 de julho.

O artista escolhido participará de um encontro de orientação em 7 de julho, iniciará o desenvolvimento dos produtos em 25 de julho e acompanhará o início da produção em 8 de agosto.

O lançamento oficial está programado para 10 de novembro, aproveitando o momento de maior visibilidade global sobre questões climáticas e ambientais.