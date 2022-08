Rotas Brasileiras: conheça o novo projeto da SP-Arte que abriu ao público

Eis que a primeira edição da Rotas Brasileiras – nova feira da SP-Arte – abriu as portas ao público nesta semana e será realizada até domingo, 28. Com 70 expositores, entre galerias e convidados, essa exposição vai além da Arca, em São Paulo: também haverá programação com parceiros fora, como discussões com público e lançamentos editoriais relacionados ao mundo da arte.

VEJA TAMBÉM

Com foco na valorização da produção artística e fotográfica nacional, o evento deu destaque aos projetos de diferentes regiões, principalmente fora do eixo SP-Rio. “Existem obras com altíssima qualidade que vêm da Amazônia, do Vale do Jequitinhonha, de capitais e interiores de diferentes regiões às quais nem sempre temos acesso”, diz Fernanda Feitosa, diretora da SP-Arte.

Participam com exposições próprias o Arte Pará (PA), um dos mais antigos eventos de artes visuais do Brasil; Uma Concertação pela Amazônia (AM), que mostra fotografias da região; Preamar (MA), projeto que busca fomentar as artes visuais do Maranhão; Novos para Nós (SP), que mapeia a arte popular e apresenta trabalhos do Vale do Jequitinhonha; Fundação Pierre Verger (BA), que foca no intercâmbio cultural entre Brasil e África; Prêmio Museu É Mundo; Instituto Mario Cravo Neto (BA); Bancos Indígenas do Xingu (MT), produzidos pelas etnias Kamayurá, Mehinaku e Waujá; e Instituto Wesley Duke Lee (SP), casa-museu que reproduz o ateliê do artista e mantém acervo.

Durante a feira Rotas Brasileiras, haverá conversas com os artistas Alberto Pitta, Panmela Castro e Siron Franco, além da exposição Brasilidade tridimensional – que ocupa a parte externa da Arca –, com curadoria de Ana Carolina Ralston. Por fim, um prédio vizinho, originalmente dedicado para o coworking de startups, receberá o Pupila Dilatada, evento dedicado a arte e tecnologia.

Enquanto o lançamento da cronobiografia “Sidney Amaral: Manifesto de Cognição e Memória”, do hub de conteúdo MJournal, foi na própria abertura, a exposição também confirmou o lançamento de ‘São Paulo”, do artista Alexandre Furcolin, representado pela Galeria Karla Osorio e edição pela Louis Vuitton; e “Brasileiros”, do fotógrafo Gabriel Wickbold, em torno do São Francisco.

Serviço

Rotas Brasileiras – de 24 a 28 agosto de 2022

Quarta-feira a sábado: das 12h às 20h

Domingo: das 11h às 19h

Av. Manuel Bandeira, 360 – Vila Leopoldina, São Paulo, SP

Entrada: 50 reais (geral) e 25 reais (meia-entrada)

Crianças até dez anos não pagam entrada.