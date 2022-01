Zegna abre semana de moda masculina de Milão 2022

Funcional e confortável, com um ar de formalidade que transita entre o ambiente ao ar quanto ao lado profissional. Esta foi a proposta de Zegna na abertura da Semana de Moda Masculina de Milão.

Atravessando o Oasi Zegna, território no Piemonte, norte da Itália. A estrada 232 foi a inspiração para Alessandro Sartori. Desde o ano passado, a marca vem recompondo suas peças com novas formas, materiais e funções.

“Continuo olhando o mundo através das lentes de Zegna. A realidade em que vivemos hoje exige adaptabilidade; pede que todos sejamos fluidos. Traduzir essa ideia em roupas significa construir uma linguagem de formas e texturas que cresce e se consolida ao longo do tempo, combinando com as necessidades do momento. A noção de híbrido é uma que continuo explorando, porque há um progresso no apagamento de categorias sóbrias”, diz Alessandro.

A coleção conta com sobreposições e a fusão de formas: os casacos em forma de trapézio são usados ​​sobre conchas internas de seda técnica gravada; as peças de couros finos são cortados em camisas coladas em caxemira, usadas sozinhas ou sob blazers.

A silhueta é fluida, mas nítida, e com camadas de casacos e jaquetas, parkas e pulôveres, já as calças afunilam na bainha. Golas, bolsos e fechos apresentam detalhes sutis.

Bolsas acolchoadas, botas de mergulho e óculos de proteção dão o toque final aos looks.

A coleção é apresentada na forma de um filme com constantes desvios de pontos de vista e em cenários de inverno ao ar livre e interiores futurísticos e minimalistas.

A performance no vídeo foi feita pelo coreógrafo francês Sadeck Waff, e simboliza o artesanato e as 160 mãos que fabricaram a coleção.