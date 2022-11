Novo hotel de luxo da JW Marriott em São Paulo é voltado para o bem-estar

Quem passa pela região do Parque da Cidade nota uma novidade, o primeiro hotel de luxo da JW Marriott em São Paulo. Na capital paulista, o hotel pretende ser um refúgio para viajantes em um dos centros comerciais mais movimentados da grande metrópole, com atendimentos voltados ao bem-estar.

“A JW Marriott é conhecida por combinar hospedagem luxuosa com princípios da atenção plena que são hoje inerentes ao viajante, tanto a lazer quanto a negócios”, diz Bruce Rohr, Global Brand Leader da marca.

Logo na entrada, o saguão é decorado com uma instalação exclusiva de fibras ópticas e cristais, representando um céu estrelado, e obras de arte criadas pelo renomado artista brasileiro Burle Marx e o pintor e designer paulistano Antônio Malta.

“O JW Marriott Hotel São Paulo é um oásis no coração da cidade. A propriedade vai oferecer programas que promovam o cuidado com a mente, a nutrição do corpo e a revitalização da alma. Além disso, ela busca redefinir o conceito de luxo na metrópole oferecendo atendimento de nível mundial, cultura local autêntica e um merecido descanso da floresta de concreto ao redor”, diz Rosana Okamoto, gerente geral do JW Marriott Hotel São Paulo.

O hotel conta com 258 quartos e suítes com decoração contemporânea, móveis feitos sob medida e opções de entretenimento como o Bar Caju, aberto para hóspedes e visitantes degustarem bons drinques no saguão do hotel.

O restaurante italiano Neto é aberto a todas as pessoas. Seu intuito é promover um espaço de conexão para hóspedes e visitantes em um hall de dois andares decorado com madeira brasileira e mármore (ambos símbolos da diversidade do estado de São Paulo). A cozinha, liderada pelo chef Ícaro Rizzo, reimagina pratos clássicos da culinária italiana, mesclando técnicas tradicionais com ingredientes locais frescos. O restaurante vai funcionar de segunda-feira a domingo.

Outras opções são o spa, que conta com 5 salas de tratamento, sendo uma voltada para casais. Profissionais especialistas oferecem uma seleção de terapias com frutas e flores, promovendo a calma e o bem-estar para revigorar corpo e mente. O hotel conta ainda com uma academia de ginástica moderna completa, uma sala de yoga privativa, piscina coberta e sauna.

“Estamos muito felizes com a inauguração do JW Marriott Hotel São Paulo, nosso primeiro hotel de luxo na cidade. Ela amplia nossa presença no país, reforça nosso compromisso e visão para a região e complementa o portfólio existente com uma marca de luxo global e renomada, almejada por viajantes sofisticados e conscientes em busca de um atendimento superior”, diz Brian King, presidente da Marriott International para o Caribe e América Latina.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.