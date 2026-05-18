Quais goleiros foram convocados por Ancelotti para a Copa do Mundo 2026?

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira, 18, a lista dos jogadores convocados para os jogos da Copa do Mundo 2026.

O evento aconteceu no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, e foi apresentado pela Confederação Brasileira do Futebol (CBF).

Veja a lista de goleiros convocados para a Copa

Weverton (Grêmio)

Ederson (Fenerbahçe)

Quem já está fora da Copa?

A pré-lista teve algumas surpresas e indicativos sobre os planos da comissão técnica.

Jogadores que ainda se recuperam de lesão, como Alisson, Lucas Paquetá e Raphinha, apareceram entre os 55 nomes enviados à Fifa.

Por outro lado, Éder Militão, Rodrygo e Estêvão ficaram fora da relação inicial por problemas físicos.

Qual é o caminho da Seleção até a Copa?

Uma semana depois da convocação oficial, os 26 jogadores escolhidos por Ancelotti devem se apresentar em Teresópolis para os últimos treinamentos antes da viagem. O primeiro compromisso será o amistoso contra o Panamá, marcado para 31 de maio, às 17h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Após a partida, os atletas terão folga e voltarão a se apresentar em 1º de junho. No mesmo dia, a Seleção fará as fotos oficiais da Copa antes do embarque para os Estados Unidos.

A delegação brasileira viajará em voo fretado às 20h, saindo do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, com chegada prevista para Nova York às 5h do dia 2 de junho. Nos Estados Unidos, o Brasil ficará concentrado no recém-inaugurado CT do New York Red Bull, em Morristown, Nova Jersey, onde fará a preparação para a estreia no Mundial.

Antes do início da Copa, a equipe ainda disputará um último amistoso contra o Egito, em 6 de junho, em Cleveland.

A Copa do Mundo para o Brasil

A Copa do Mundo de 2026 começa em 11 de junho. Será o maior Mundial de todos os tempos, com 48 seleções e três países-sede: EUA, Canadá e México.

O Brasil é o único país presente em todas as Copas do Mundo da Fifa, torneio que começou em 1930, e o maior campeão do torneio com cinco taças - 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002.

Entre os jogadores mais icônicos que já vestiram a camisa canarinho estão Vavá, Didi, Garrincha, Pelé, Nilton Santos, Carlos Alberto Torres, Tostão, Rivellino, Romário, Bebeto, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos e tantos outros.

Com tantos craques que já passaram pela Seleção, não é de se estranhar que nosso país também é o que mais fez gols na história das Copas, com 237. Em segundo lugar vem a Alemanha, com 232, segundo dados da própria Fifa.