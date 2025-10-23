Casual

Vivaia chega ao Iguatemi com conceito de conforto sustentável

Primeiras lojas da marca americana foram inauguradas no Iguatemi Campinas, no interior de São Paulo, e no RioSul Shopping, no Rio de Janeiro

Vivaia: marca chega ao Brasil na rede Iguatemi (Vivaia/ Divulgação)

Redação Exame

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 13h44.

Última atualização em 23 de outubro de 2025 às 13h52.

Fundada em 2020, nos Estados Unidos, a Vivaia nasceu de uma inquietação: criar sapatos femininos tão confortáveis quanto tênis, sem abrir mão do estilo. A premissa se tornou numa das marcas mais reconhecidas do setor de sapatilhas — em alto padrão. E agora, os produtos chegaram ao Brasil.

As primeiras lojas foram inauguradas no Iguatemi Campinas e no RioSul Shopping, no Rio de Janeiro. A marca, que ao longo dos anos desenvolveu um portfólio que combina design moderno, palmilhas tecnológicas e processos produtivos de baixo impacto ambiental, já tem produtos na loja física e no site.

A chegada faz parte da estratégia da Iguatemi S.A. de fortalecer o portfólio de marcas internacionais e ampliar a oferta de grifes que dialogam com o estilo de vida e os valores dos consumidores.

Sapatilha com conforto

Os calçados são produzidos com materiais reciclados e insumos naturais, como EVA de cana-de-açúcar, casca de arroz e borracha natural. A tecnologia knit-to-shape permite confeccionar cada par com baixo desperdício, reduzindo em mais de 30% o volume de resíduos em comparação aos métodos tradicionais.

O diferencial da marca está, de fato, no conforto. A Vivaia utiliza palmilhas acolchoadas exclusivas em cada par de calçados, com designs "adequados para pés largos", para estilos mais inclusivos e confortáveis ​​a todas as mulheres.

A marca oferece uma ampla gama de calçados confortáveis ​​e modernos, fabricados diretamente pela DTC, em mais de 61 países e regiões do mundo. É sustentável até no nome: o duplo "V" e o duplo "A" representam diversos designs de modelos da Vivaia. Já o duplo "I" simboliza as garrafas plásticas que a empresa recicla para produzir calçados.

Com presença em mais de 60 países, a Vivaia se consolidou como referência em calçados sustentáveis e inovadores. Os modelos começam na faixa dos R$ 429 e podem chegar aos R$ 2,75 mil.

