Há pouco mais de um mês, a rede de fast fashion sueca H&M chegou ao Brasil — e com bastante barulho. Anitta, Gilberto Gil e Agnes Nunes foram alguns dos artistas que estrelaram a campanha da marca no país e se apresentaram no Parque Ibirapuera na festa de inauguração da lojas. “Demoramos muito para chegar, mas estudamos o mercado a fundo para fazer da forma certa”, diz Joaquim Pereira, português com mais de 30 anos de carreira na H&M e responsável por liderar a chegada da marca ao Brasil.

Até então, estavam confirmadas apenas três lojas, sendo duas em São Paulo, e outra em Campinas. No entanto, hoje, 25, o Iguatemi S.A. anunciou a chegada da marca em três novas localidades: Rio de Janeiro, Porto Alegre e Sorocaba, com aberturas previstas para 2026.

No Rio de Janeiro, a marca sueca estará no shopping RIOSUL. Em Porto Alegre, a H&M chega com duas operações, no Iguatemi Porto Alegre e no Praia de Belas Shopping, marcando também sua primeira entrada no Sul do país. Já em Sorocaba, a inauguração da loja será no Iguatemi Esplanada.

As novas operações terão áreas que variam de 1.700 metros quadrados, com coleções femininas e masculinas, até 2.300 metros quadrados, com portfólio incluindo linhas feminina, masculina e infantil.

“A chegada da H&M nestas praças é um marco que reforça a confiança da marca tanto em nosso modelo de negócio quanto o papel da Iguatemi como a principal porta de entrada para grandes operações internacionais no Brasil. Mais do que ampliar presença, estamos consolidando destinos completos de lifestyle, com um mix que contempla todos os momentos da jornada do consumidor e gera valor para todo o ecossistema”, diz André Moreno, Vice-Presidente Comercial da Iguatemi S.A.

Fundado em 1947, o Grupo H&M opera atualmente cerca de 4.400 pontos de venda em 79 países em todo o mundo. A marca abriu a primeira unidade na América Latina em 2012, no México.

As vendas em moedas locais aumentaram 2% no terceiro trimestre, com 4% menos lojas no final do trimestre em comparação com o mesmo período do ano passado. As vendas líquidas totalizaram SEK 57.017 milhões (R$ 32.448 milhões). O lucro bruto da empresa foi de SEK 30.143 milhões (R$ 17.167 milhões).

"Através de uma oferta de produtos mais forte, uma margem bruta melhorada e bom controle de custos, conseguimos fortalecer o lucro operacional em comparação com o mesmo trimestre do ano passado. O aumento no lucro mostra que estamos no caminho certo devido ao progresso que fizemos em nosso plano. Isso também é refletido na recepção que tivemos no lançamento da H&M no Brasil em agosto. Com a força global da marca H&M e uma oferta de produtos relevante localmente, demos um passo importante em um grande mercado de moda. Vemos um bom potencial para crescer tanto no Brasil quanto em outras partes da América Latina.", diz Daniel Ervér, CEO da H&M em comunicado à imprensa.