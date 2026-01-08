Casual

Vinhos refrescantes para tomar no verão de 2026

Espumantes, brancos frescos e rosés que funcionam no calor, da praia à mesa

Vinhos de verão: veja quais tomar na praia (Westend61/Getty Images)

Pedro Fadanelli
Especialista em vinhos

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 09h27.

O calor chegou, as praias estão cheias e as casas de verão voltam a ser palco de longos almoços, fins de tarde estendidos e refeições mais informais. Nesse cenário, o vinho precisa cumprir outro papel. Menos peso, mais frescor, boa acidez e facilidade de serviço passam a ser decisivos.

No verão, o vinho deixa de ser apenas escolha técnica e passa a ser solução prática para acompanhar o clima, a comida e o ritmo dos dias.

Os espumantes ocupam lugar central nessa estação. A combinação de acidez elevada, sensação refrescante e, em muitos casos, menor teor alcoólico faz com que sejam extremamente versáteis no calor.

Versões mais leves, com perfil direto e fruta limpa, funcionam bem como aperitivo e também à mesa. São vinhos que suportam bem o gelo no balde, acompanham frutos-do-mar, saladas e pratos simples e mantêm o frescor do primeiro ao último gole, mesmo sob sol e altas temperaturas.

Vinhos brancos: a cara do verão

Entre os vinhos brancos, o verão pede estilos marcados pela tensão e pela clareza aromática. Regiões de influência marítima ou clima mais fresco entregam exatamente esse perfil. Vinhos Verdes, do norte de Portugal, são exemplos clássicos de leveza e acidez vibrante, muitas vezes com teor alcoólico mais baixo. Na Espanha, a região de Rías Baixas se consolidou como referência em brancos salinos, gastronômicos e refrescantes, ideais para o calor e para a cozinha de praia.

Na França, Chablis segue como um dos grandes brancos de verão. Produzido com Chardonnay, mas sem peso ou excesso de madeira, entrega mineralidade, acidez cortante e precisão. Já no sul da Itália, o Fiano di Avellino mostra outra face dos brancos mediterrâneos, com mais textura, mas ainda assim equilibrados, frescos e muito adequados à mesa, inclusive com pratos um pouco mais estruturados.

Rosés para o calor

Os rosés completam o trio essencial do verão. Leves, secos e fáceis de beber, unem refrescância e versatilidade gastronômica. A Provence segue como principal referência mundial, com vinhos de cor clara, aromas delicados e final seco. São rosés pensados para o consumo despreocupado, que funcionam tanto em momentos informais quanto em refeições completas, sempre com foco em equilíbrio e fluidez.

Mais do que seguir rótulos da moda, escolher vinhos de verão é entender contexto. Acidez, frescor e precisão importam mais do que potência ou concentração. Vinhos muito alcoólicos ou excessivamente marcados pela madeira tendem a cansar no calor, enquanto estilos mais leves se mostram mais adaptáveis ao longo do dia.

Detalhes para ter atenção

O serviço também faz diferença. No verão, servir o vinho na temperatura correta é fundamental. Espumantes e brancos devem estar bem frescos, e rosés ganham muito quando servidos mais gelados. Um vinho bem escolhido, bem servido e adequado ao momento transforma a experiência, mesmo nos cenários mais simples.

Para encerrar, reúno uma lista com 9 vinhos degustados na praia ao longo deste verão. Rótulos provados em situações reais de calor, com comida simples e serviço informal. Vinhos que funcionaram bem gelados, mantiveram frescor ao longo da garrafa e entregaram equilíbrio e prazer do primeiro ao último gole.

9 vinhos degustados na praia neste verão

  1. Gramona La Cuvée
  2. Jacques Lassaigne Vigne de Montgueux
  3. Anselmo Mendes Muros Antigos
  4. Don Jacobo Rías Baixas
  5. Pazo Señorans Albariño
  6. À l’Ouest Enclos Chablis
  7. Quintodecimo Exultet Fiano di Avellino
  8. Garrus Château d’Esclans
  9. Matrona Rosé Horta Osório

 

