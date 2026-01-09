Casual

The Macallan lança uísque inspirado no ritual do chá

As embalagens da edição têm as caixas das garrafas feitas com folhas de chá reaproveitadas

The Macallan: edição limitada Inspired by Phoenix Honey Orchid Tea (The Macallan/Divulgação)

Júlia Storch
Júlia Storch

Repórter de Casual

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 13h20.

Em mais uma edição especial, a The Macallan apresenta uma nova expressão da Harmony Collection, desta vez inspirada no universo do chá. Em colaboração com a JING Tea, marca britânica curadora dos chás de origem mais refinados do mundo, a edição limitada Inspired by Phoenix Honey Orchid Tea traz um olhar sobre os paralelos entre o mundo do uísque o ritual do chá.

Inspirado no chá Lapsang de cerejeira orgânica, o novo single malt escocês traduz a referência em notas delicadas e complexas. As embalagens desta edição têm as caixas das garrafas feitas com folhas de chá reaproveitadas.

"Nossa colaboração com a JING é uma celebração dos paralelos entre whisky e chá - duas artes profundamente enraizadas na natureza, tradição e tempo. Trabalhar com a JING nos permitiu explorar novas dimensões de sabor e narrativa, criando dois whiskies inovadores e profundamente conectados ao seu território de origem", diz Jaume Ferras, Diretor Criativo da The Macallan.

Como parte da colaboração, a The Macallan desenvolveu um ritual de harmonização entre uísque e chá, inspirado na cerimônia chinesa do chá Gong Fu. Originária da província de Guangdong, essa tradição milenar celebra o preparo preciso, a contemplação e o compartilhamento, reforçando os laços entre a região e o tempo. A proposta da destilaria é ampliar o entendimento do uísque como uma expressão cultural, conectando-o à sofisticação silenciosa de outros rituais sensoriais.

"Na JING, somos inspirados pela região e maestria única por trás da origem de cada chá. É um prazer colaborar com uma marca tão incrível e ver a The Macallan se inspirar na qualidade dos nossos produtores. A colaboração é um verdadeiro encontro de mentes e tradições", diz Melanie Tricklebank, CEO da JING.

A bebida tem notas no nariz de pêssego e damasco de verão, mel floral, frutas tropicais, caramelo e carvalho doce. Já no paladar aparecem notas de pêssegos frescos em calda, citrinos quentes, ligeiras notas florais, delicada adstringência folhosa. A finalização é frutada, doce e complexa.

