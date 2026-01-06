Andrea Bocelli traz ao Brasil vinhos da família a partir deste ano

Os vinhos da Bocelli Wines, marca da família do tenor Andrea Bocelli na Toscana, chegam ao Brasil no início de 2026. Produzidos pela família desde 1831, os rótulos desembarcam em quatro versões — um branco, dois tintos e um prosecco — com distribuição da World Wine e venda inicial com exclusividade nas casas do Attivo Group, que reúne operações como Kitchin, Aima, La Serena e Su, além do Su Poke e do projeto internacional Mottai, com abertura em Miami prevista para 2025.

A parceria entre Bocelli e o grupo tem origem em uma história pessoal. Em 2018, Marcelo Abrão, pai de Gabriel Abrão, CEO do Attivo Group, visitou a Andrea Bocelli Foundation, em Florença, e conheceu o tenor e sua família. O encontro abriu caminho para o acordo que agora marca a entrada da Bocelli Wines no mercado brasileiro.

Durante uma curta passagem ao Brasil para apresentações, Bocelli apresentou seus vinhos em um jantar à imprensa, no hotel Rosewood. O evento também marcou o anúncio da chegada da marca ao país.

“Por trás de uma das regiões mais importantes do mundo em produção de vinhos, está a qualidade do produto. É realmente incrível o Attivo ter a oportunidade de representar o vinho do Andrea. Estamos muito honrados”, diz Gabriel.

Com vinhas cultivadas desde 1831, a Bocelli Wines trabalha com uvas como Sangiovese, Canaiolo, Malvasia e Trebbiano, além de Cabernet Sauvignon. A linha inclui rótulos como Terre di Sandro, Alcide e Edi, e também vinhos produzidos em parceria com outras regiões da Itália. No Brasil, a estreia será com uma seleção desse portfólio, apresentada ao público a partir das operações do Attivo Group.

A chegada dos vinhos se encaixa na estratégia de expansão do grupo, que atua com restaurantes, dark kitchens e canais digitais próprios. Ao colocar os rótulos na carta de suas casas, o Attivo mira um ponto de contato direto com o consumidor — e transforma a degustação em parte da experiência dos endereços que opera.

Bocelli resume a passagem entre tradição e decisão de ampliar o projeto da família. “Vocês já sabem que a minha família começou a fazer vinho em 1831. Um dia, voltando de uma viagem, eu disse ao meu pai: ‘Bem, a partir de hoje, eu e o Alberto (meu irmão) vamos fazer o vinho de vocês. Agora, desse vinho saudável, vamos fazer um vinho bom.’”

“Infelizmente, eu gosto muito de vinho. Existe uma expressão em italiano que diz: ‘O vinho não faz cantar.’ O problema é que faz cantar mal. Então, esta noite, eu vou deixar isso com vocês, se eu quiser tentar cantar bem.”