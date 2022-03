Vinhos de Veneza? Conheça 2 rótulos feitos na região da cidade italiana

Veneza é uma cidade mundialmente conhecida por seus labirintos de canais e por seus barquinhos incensados onde turistas tiram fotos ao mesmo tempo em que se locomovem pelo destino, já que não há rodovias por lá. O que pouca gente conhece são os vinhos elaborados em Vêneto, região localizada no norte da Itália que tem Veneza como a capital.

"Quem não gosta de Veneza, a cidade mais romântica do mundo?" questiona Philippe de Nicolay Rothschild, fundador do e-commerce Edega, que está trazendo para o Brasil 18 vinhos inéditos de 4 produtores italianos. "Na região de Vêneto se faz dois vinhos incríveis: o Valpolicella e o Amaroni, do produtor Domini Veneti. Fico até sem palavras para falar sobre esse rótulos que amo", diz.

Para homenagear um dos berços das vinícolas de todo o mundo, a Edega oferece com exclusividade os vinhos mais tradicionais da Itália em uma seleção especial feita a dedo por Rothschild.

Confira a seleção da Edega:

Valpolicella Classico Superiore

De cor granada profundo, este vinho se destaca imediatamente pela importante intensidade aromática com uma ampla complexidade. As frutas negras e vermelhas em compota são acompanhadas de toques defumados, balsâmicos, e de uma base salina e mineral extremamente refrescante, sem os quais o vinho poderia parecer monolítico demais. A boca fala a mesma linguagem, com uma amplitude marcada por taninos firmes e um álcool bem equilibrado pelas notas minerais e salinas que acompanham o vinho até um belo final. Preço: 285,00 reis no edega.com.br.

Amarone Classico Pruviniano