Vinhos & massas: Edega lança rótulos italianos inéditos no Brasil

País que representa uma das maiores fontes de vinhos do mundo, a Itália também é o lugar que abriga algumas das regiões mais antigas envolvidas na produção da bebida. Para homenagear um dos berços das vinícolas, o e-commerce e clube de vinhos Edega oferece com exclusividade os vinhos mais tradicionais da Itália em uma seleção especial feita pelo empresário francês Philippe de Nicolay Rothschild.

Entre os lançamentos estão rótulos produzidos pelas mais antigas vinícolas da Itália, como Morellino di Scansano da Val delle Rose, a maior vinícola da denominação, além do Cobalto, outro rótulo importante rótulo da região de Maremma.

As linhas biodinâmicas Radici e Filari, da vinícola Buzanga, são produto da busca pela pura expressão das castas quase sem a adição de sulfitos, a partir de vinhedos de um pequeno paraíso ecológico preservado na Cascina Garbianotto, em Cuneo.

O Barbera d'Asti Superiore, que também faz parte da seleção, é uma criação da quinta geração de uma família que produz vinhos na região há mais de 200 anos, e levou a medalha de ouro na última edição da Millésime Bio Virtual, principal feira de vinhos e bebidas orgânicas do mundo. O rótulo foi classificado pelo grande crítico italiano Luca Maroni como o terceiro melhor vinho da Itália em seu Guida dei Vini Italiani 2021. A lista inclui ainda os autênticos Valpolicelllas da Cantina Negrar, reconhecida pela produção de um dos vinhos mais cultuados pelos enófilos do mundo inteiro, o Amarone dela Valpolicella.

“É um grande prazer realizar o lançamento de tantos rótulos e vinícolas simultaneamente, de uma origem reconhecida e amada pelos brasileiros: Itália. São 4 inéditas: Cascina Vengòre, Radici & Filari, Emanuele Buganza (Piemonte), e Cantina Negrar (Vêneto). Já a Família Cecchi, presente com os Chiantis, agora aumenta sua presença com os icônicos vinhos de Maremma. São vinhos para todos os paladares e ocasiões sem esquecer a relação valor/prazer que sempre norteia o perfil de vinhos escolhidos para compor o portfólio Edega. São denominações que faziam falta no portfólio. Sempre muito requisitadas pelos associados e clientes que agora podem se deleitar com vinhos exclusivíssimos.”, afirma Geovanini Neves, diretor Comercial do PNR Group.

Em parceria com a EXAME, a Edega oferece descontos exclusivos aos leitores, mesmo para os não associados ao clube da marca. Quem comprar por meio do link da EXAME ganha 10% de desconto em todo o portfólio. Para isso, é só acessar o site do e-commerce por meio desse link e, na hora de concluir o cadastro obrigatório, selecionar a opção “Exame” na aba “Como nos conheceu”.

Confira a seleção da Edega para este final de semana:

Morellino di Scansano 2019

Uma bela cor rubi intensa com reflexos violáceos. Este é um vinho que respira a juventude nos aromas e no estilo. No olfato apresenta muitas frutas exuberantes e no paladar é macio e redondo, fácil de beber. O tipo de vinho versátil, perfeito para o dia. Preço: 235 reais no edega.com.br.

Esse Barbera apresenta uma cor vermelha rubi intenso. No nariz revela uma complexidade aromática de frutas negras e vermelhas, notas de folhas secas e de cogumelos, especiarias e um toque de cedro. Na boca impressiona pela amplitude e pela estrutura. Os taninos são elegantes, bem trabalhados e dão uma impressão de nobreza. Um Barbera muito elegante no puro estilo tradicional da região. Preço: 330 reais no edega.com.br.

Com uma cor amarela palha profunda, imediatamente este vinho demonstra uma alta intensidade de aromas tropicais, frutas amarelas e especiarias doces, em torno de uma mineralidade fresca e um floral que lembra um Riesling. No paladar é amplo e tem um caráter varietal. O vinho mostra toda a sua juventude, com notas de maturação em barrica ainda bem presentes, combinando com os sabores de panificação e de baunilha. Esse conjunto, que poderia parecer pesado, é muito bem sustentado por uma bela acidez, que proporciona a tal da 'drinkability' e tem um final fresco. Preço: 435 reais no edega.com.br.>