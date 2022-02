Vinhos chilenos: 4 rótulos bons que custam a partir de R$ 125 reais

Terra que dá origem a alguns dos melhores vinhos produzidos na América Latina, o Chile é um país que cada vez mais vem se destacando pelas suas safras. A boa notícia, para os brasileiros, é que devido ao câmbio e a proximidade do país vizinho, normalmente é muito mais barato tomar um bom vinho chileno do que um importado da Europa, por exemplo.

A pedido da EXAME, o e-commerce Edega, fundado pelo francês Philippe de Nicolay Rothschild, sugere 4 rótulos para conhecer os vinhos chilenos que custam a partir de 125 reais.

Em parceria com a EXAME, a Edega oferece descontos exclusivos aos leitores, mesmo para os não associados ao clube da marca. Quem comprar por meio do link da EXAME ganha 10% de desconto em todo o portfólio. Para isso, é só acessar o site do e-commerce por meio desse link e, na hora de concluir o cadastro obrigatório, selecionar a opção “Exame” na aba “Como nos conheceu”.

Vinhos para explorar o Chile:

Las Veletas Tradition GMC 2019

-

Descrição: Muito leve e de cor vermelho rubi brilhante. O nariz destaca-se por suas notas de frutas do bosque, como groselhas, e notas florais, como violetas. Na boca, é fresco e com acidez marcada, taninos suaves e sabores que remetem aos aromas. É um vinho bem estruturado e fácil de beber. Preço: 125,00 reais no edega.com.

Los Vascos Cabernet Sauvignon 2018

-

Descrição: Cor vermelho rubi intenso e profundo. O nariz apresenta aromas de frutas vermelhas como ameixa, framboesa e cereja. A boca é dominada pela presença de taninos jovens, com boa concentração, boa estrutura e final persistente de grande personalidade. Preço: 125,00 reais no edega.com.

Casa Marin Icon Pinot Noir Hills 2012

-

Descrição: Este Pinot Noir é o Grand Cru da Casa Marin, reconhecido por diversos críticos como a verdadeira expressão dessa casta no Chile. Preço: 230,00 reais no edega.com.

Attilio & Mochi Amber 2019

-

O Amber é um vinho laranja, ou seja, um vinho feito a partir de uvas brancas, mas que é macerado e fermentado como os vinhos tintos. É o resultado do trabalho de Marco Attilio, que mostrou todo o seu talento na produção de um vinho laranja com bastante equilíbrio, corpo e complexidade. Esse é um vinho que já foi premiado como vinho revelação pelo Guia Descorchados e continua com ótimas pontuações. A produção é limitada - foram produzidas apenas 1378 garrafas - e, por sorte, conseguimos algumas garrafas que já são apreciadas em diversos mercados do mundo. Como o vinho não é filtrado, ele pode apresentar uma certa turbidez - inclusive, você pode fazer uma decantação prévia ou misturar os sedimentos antes de servir na sua taça. O Amber apresenta uma complexidade aromática varietal que impressiona e, à medida que evolui na taça, o vinho ganha mais aromas e sabores. Por ser um vinho versátil, ele pode ser bebido como um branco encorpado ou um tinto leve. Preço: 280,00 reais no edega.com.