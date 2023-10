Vinho sem álcool é suco? Aurora lança espumante rosé não alcoólico

Não é de hoje que as vinícolas investem em vinho sem álcool. Mais recentemente, porém, houve um aumento na venda de bebidas não alcoólicas ou com baixo teor. Segundo um estudo da IWSR, que pesquisa o setor de bebidas em 10 principais mercados -- incluindo o Brasil --, foram US$ 11 bilhões de vendas em 2022, um crescimento de 37,5% se comparado com o ano de 2018.

Aqui no Brasil, uma das pioneiras no desenvolvimento deste tipo de produto foi a Cooperativa Vinícola Aurora, que lançou, em 2019, a linha zero álcool com um 'espumante' branco. A bebida é sucesso de vendas no portfólio da vinícola, sendo também o produto mais comercializado dentro da plataforma própria da marca, com um crescimento médio de 20% ao ano. Em 2022, foram vendidos mais de 250 mil litros da bebida.

Para o gerente geral de marketing e vendas da Cooperativa Vinícola Aurora, Rodrigo Arpini Valerio, o incremento nas comercializações da linha Zero Álcool se deve a fatores como a busca de um estilo de vida mais equilibrado, por orientações religiosas ou até mesmo a restrições de saúde relacionados ao consumo de álcool, mesmo que moderado.

Zero Álcool Rosé

Com o objetivo de aumentar ainda mais a variedade de produtos sem álcool, a Aurora lançou Zero Álcool Rosé. O preço médio de venda ao consumidor é de R$ 30 -- assim como o irmão mais novo da linha. A vinícola esteve em São Paulo, durante a ProWine, maior feira profissional de vinhos e destilados da América Latina, realizada no começo de outubro, para apresentar a bebida.

O zero álcool é elaborado à base de suco de uva das variedades Moscato, Lorena e Bordô. Por conta dessa variedade, ele tem um leve adocicado na boca, ideal para dias mais quentes. A bebida é envazada na mesma garrafa de um espumante convencional. Inclusive ao abrir, há aquele estouro clássico, liberando a rolha.

Vinho sem álcool é suco?

Na prática e pela lei, o vinho sem álcool não é considerado um espumante. Há duas formas de produzi-lo: gaseificando um suco de uva, ou fazendo a desalcoolização. A Aurora usa a primeira forma, e já estudou a segunda. "Ainda não chegamos a um método de desalcoolização que tenha a qualidade que a gente espera", diz Rodrigo Arpini Valerio.

O Aurora Zero Álcool Rosé é um produto elaborado à base de suco de uva Aurora, levemente gaseificado. A coloração é salmão médio e no paladar é doce, com características tropicais. É uma opção para ser consumido sem acompanhamentos, mas harmoniza com sobremesas, como salada de frutas, creme de papaia com cassis e torta de maçã.

Mesmo não sendo um espumante, a experiência é muito similar. Por isso, caiu no gosto dos brasileiros. A expectativa da Aurora é que a comercialização deste tipo de produto cresça 20% nos próximos 12 meses. Além disso, está no radar o aumento da linha. Até o fim do ano, a cooperativa ainda deve colocar nas prateleiras o Keep Cooler sem álcool, nos sabores morango e uva.