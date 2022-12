Vinho Rosé: 5 rótulos para acompanhar a ceia e o almoço de Natal

O Natal se aproxima e a data tem um sentido para cada um. Mas, independente do contexto, a ceia e o almoço natalino vêm sempre cheia de questões: quem vai levar o quê? Onde vai ser? Com uva passa ou sem uva passa? Além da questão sobre qual vinho levar.

Antes de qualquer coisa, é preciso entender que as comidas natalinas são bem diversas. Elas vão do bacalhau, passam por carne de porco, peru, tender, salpicão, saladas diversas, opções vegetarianas e chegam até o churrasco. Para isso, a sommelière Thamirys Schneider da Wine selecionou diferentes vinhos rosé, que harmonizam com a diversidade culinária do Natal.

Esteban Martín D.O.P. Cariñena Garnacha Rosado 2020

Elaborado pela Bodegas Esteban Martín, em 2020 a vinícola espanhola foi eleita a mais sustentável pela Lux Life Food & Drink Awards e premiada pela Academia Aragonesa de Gastronomia como Melhor Vinícola de Aragão 2020. É um vinho elegante e delicado proveniente de vinha entre 20 e 65 anos, ou seja, uvas mais concentradas que geram vinhos mais expressivos. Um Rosé que encanta com seus aromas de frutas vermelhas e flores. Refrescante, redondo e bem estruturado, seguindo também as práticas veganas.

Baron Philippe de Rothschild Mas Andes Rosé 2021

O exigente padrão de qualidade da Baron Philippe de Rothschild é percebido nesse Rosé, um exemplar elegante e suculento. Um vinho de alta qualidade, elaborado com uvas cuidadosamente selecionadas, que proporcionam maior complexidade em aromas e sabores. Um blend impecável das uvas Grenache, Cabernet Sauvignon e Carignan. Excelente para acompanhar momentos leves e descontraídos. Vinho elaborado seguindo as práticas veganas.

Pueblo del Sol Tannat Rosé 2021

Você sabia que a uva Tannat também resulta em vinhos Rosés incríveis? Pois bem, o exemplar Pueblo del Sol Tannat Rosé 2021 é uma excelente opção. Um Rosé uruguaio elaborado com a emblemática casta do país, a Tannat. As uvas são colhidas manualmente e com pré-seleção dos cachos ainda no vinhedo para garantir frutos mais saudáveis. Um vinho com bom corpo, frutado e refrescante que revela as características da potente Tannat em um Rosé.

Partridge Flying Malbec Rosé 2021

Se você não abre mão de um Malbec, por que não um Rosé? O Partridge Flying Malbec Rosé 2021 traz a estrutura e as características frutadas e florais da uva Malbec com um estilo fácil de beber, com bom volume na boca, expressivo e bastante refrescante. Ótimo para a diversidade da ceia natalina, principalmente se a sua escolha for o churrasco. Lembre-se de tomar ele bem refrescado, em torno de 8ºC, para ter uma experiência ainda mais incrível.

Villa do Mar Rosé Atlântico

Não só de pratos salgados vive a ceia e o almoço de Natal, temos também as sobremesas, e dá sim para fazer uma harmonização com elas. O exemplar Villa do Mar Rosé Atlântico vai bem como aperitivo, acompanhando pratos mais apimentados e mais doces. É um saboroso blend das uvas Aragonez, Touriga Nacional e Trincadeira provenientes de vinhas plantadas à beira mar ao longo da costa portuguesa, uma seleção cuidadosa de uvas das melhores vinhas e terroirs para gerar um rótulo autêntico e prazeroso. Um vinho alegre, aromático, refrescante, com acidez vibrante em perfeito equilíbrio com a doçura natural das uvas.

