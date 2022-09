Vinho harmoniza com chocolate? Philippe Rothschild indica os melhores rótulos

Além de harmonizar com pratos, alguns vinhos também casam com sobremesas. Mais especificamente, o chocolate também pode ser acompanhado de uma taça de vinho. É o caso do vinho tinto Boemondo, que possui características como o cacau e um pouco de açúcar residual em seu vinho.

"A sugestão é o vinho tinto Boemondo, um rótulo italiano da região da Puglia, que harmoniza com sobremesas de chocolates pouco amargos, como mousse de chocolate, suflê de chocolate e até com calda de frutas vermelhas", comenta Philippe Rothschild fundador da Edega.

Boemondo Primitivo 2017

De cor rubi intensa com anel púrpura estreito. O olfato é imediatamente intenso e profundo com notas de frutas negras, moccha, cacau e especiarias doces. A boca é muito ampla com taninos aveludado e macios, e o cacau e as especiarias doces volta com intensidade num longo final levemente adocicado. Valor: R$ 570.

