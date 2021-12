Vinho dá praia? 3 rosés que vão te surpreender no verão 2022

Mais refrescantes, leves e frutados, os vinhos rosés são ideais para os dias mais quentes, podendo ser apreciados com pedras de gelo e até mesmo pedaços de fruta para dar um charme extra. Philippe de Nicolay Rothschild, fundador da importadora Edega, indica os seus rosés prediletos para o verão 2022.

Na lista do francês, o Perle de Roseline 2018, o Aussières Rosé 2019 e o Lampe de Méduse 2018 são opções certeiras para essa temporada.

Os associados do Clube de vinhos da Edega ganham até 25% de desconto nos rótulos e podem reverter 100% do preço mensal da assinatura créditos para a compra de produtos.

Em parceria com a EXAME, a Edega também oferece descontos exclusivos aos leitores, mesmo para os não associados ao clube da marca. Quem comprar por meio do link da EXAME ganha 10% de desconto em todo o portfólio. Para isso, é só acessar o site do e-commerce por meio desse link e, na hora de concluir o cadastro obrigatório, selecionar a opção “Exame” na aba “Como nos conheceu”.

Confira a seleção de rosés de Philippe de Nicolay Rothschild

PERLE DE ROSELINE 2018

Descrição: Perfumado, remete no nariz a aromas muito intensos, com notas de cereja. Na boca, o ataque é intenso e longo, e oferece toda a frescura dos vinhos rosés da Provence. Harmoniza bem com peixes ao molho, queijos leves ou simplesmente como aperitivo. Preço: 165,00 reais no edega.com.br.

AUSSIÈRES ROSÉ 2019

Descrição: Um lindo rosé de cor salmão média brilhante, no nariz é bastante expressivo e apresenta notas generosas de frutas vermelhas, principalmente de framboesa. Na boca é redondo, fresco e apresenta um final especiado, com notas de pimenta branca e alcaçuz. Pode ser servido acompanhado decaperitivos como batatas com molho aïoli, paella e pizza de abobrinha. Preço: 160,00 reais no edega.com.br.

LAMPE DE MÉDUSE 2018

Com leve cor salmão, o Lampe de Méduse Rosé é equilibrado e fresco na boca. Ele tem aromas de morango, frutas cítricas e um belo e suave toque de frutas exóticas. Combina perfeitamente com saladas, tartar de peixe, carnes magras grelhadas e peixes mais leves em geral. Preço: 255 reais no edega.com.br.