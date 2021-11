Clube de vinhos Edega oferece desconto de até 25% aos associados

O consumo de vinhos finos está cada vez mais comum entre os brasileiros. Segundo dados da União Brasileira de Vitivinicultura, em outubro desde ano, a procura por rótulos desse tipo aumentou 21% em comparação a 2020. De olho nesse movimento, o Clube de Vinhos Edega, criado em 2015 pelo empresário francês Philippe de Nicolay Rothschild, representante no Brasil de uma das mais tradicionais famílias produtoras de vinhos no mundo, a Château Lafite Rothschild, está oferecendo até 25% de desconto aos associados.

Com um portfólio de vinhos finos cuidadosamente montado pelo fundador Philippe Rothschild, o clube funciona como uma espécie poupança de crédito. O que isso significa? que 100% da mensalidade paga pelo cliente pode ser revertida em produtos, que usam o crédito quando quiser.

No modelo de negócio do clube, o associado não necessariamente precisa aceitar todos os vinhos pré-selecionados. É possível alterar alguns rótulos ou mesmo escolher todos os vinhos que deseja receber no mês. Um outro diferencial é que não há prazo de permanência mínima nem taxa de cancelamento caso o cliente decida deixar o clube.

Ao todo, o portfólio reúne mais de 200 rótulos de produtores diferenciados, que fogem do grande circuito comercial de vinhos de volume. O Clube conta, por exemplo, com uma grande variedade de rótulos orgânicos, biodinâmicos e até veganos. A curadoria fica a cargo de Philippe de Nicolay Rothschild e Cédric Grelin, diretor de Produtos e Importação formado em enologia e viticultura em Beaune, na Borgonha (França).

Mensalmente, os associados recebem uma seleção especial de vinhos baseada em um tema, que pode ser uma região ou um tipo de uva, por exemplo. O clube tem 3 planos diferentes, que contemplam desde os entrantes no universo dos vinhos até os associados com conhecimento intermediário e avançado.

O Plano Blason custa 240,00 reais por mês e oferece até 25% de desconto em 50% do selecionado portfólio da Edega. É ideal para quem quer começar a desbravar o melhor do mundo dos vinhos e busca novos sabores e paladares. Dessa categoria, fazem parte os vinhos mais acessíveis do portfólio em relação a preço e a compreensão do mundo enófilo.

O Plano Château custa 480,00 reais por mês e dá 25% de desconto em 75% do portfólio da Edega, além de frete grátis para o território nacional. É perfeito para quem tem sede de vinhos e de conhecimento, e quer evoluir e ampliar o paladar. Além dos mesmos rótulos da categoria Blason, no Plano Château estão os melhores vinhos de cada produtor, rótulos que em geral são mais de guarda e adequados para constituir uma bela adega.

Já o Plano Impérial, que custa 960,00 reais por mês, oferece descontos de até 25% em todo o portfólio da Edega, além de frete grátis para o território nacional e atendimento personalizado com o sommelier concierge da empresa. Criado para quem não sobrevive sem bons vinhos e já tem certa bagagem nesse universo, a categoria oferece raridades e safras mais antigas.

Em parceria com a EXAME, a Edega também oferece descontos exclusivos aos leitores, mesmo para os não associados ao clube da marca. Quem comprar por meio do link da EXAME ganha 10% de desconto em todo o portfólio. Para isso, é só acessar o site do e-commerce por meio desse link e, na hora de concluir o cadastro obrigatório, selecionar a opção “Exame” na aba “Como nos conheceu”.