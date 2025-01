Uma das melhores vinícolas do mundo recebe brasileiros para colheita e degustação

Imagine caminhar entre vinhedos premiados, taça na mão, enquanto um enólogo de renome revela os segredos por trás de um vinho nota 100. Entre goles e boas histórias, um almoço refinado surge no meio das videiras, harmonizado com rótulos que conquistaram críticos internacionais. Parece um sonho? Pois essa experiência existe — e está ao alcance dos brasileiros.

A vinícola VIK, eleita a segunda melhor do mundo pelo World’s Best Vineyards em 2024, convida os amantes do vinho para uma jornada sensorial. No dia 3 de maio, o icônico terroir chileno será palco do "La Fiesta del Vino en 4 Actos", um evento que une gastronomia, arte e, claro, vinhos excepcionais. A experiência marca o início da vindima de 2025 da VIK e tem curadoria da brasileira Wine Locals, plataforma especializada em enoturismo.

A programação dura aproximadamente sete horas e inclui até mesmo uma colheita simbólica de uvas. O custo é de R$ 2.850 por pessoa, incluindo visita guiada, degustação de vinhos e menu harmonizado. O valor não cobre transporte até o Chile nem hospedagem.

Uma experiência dividida em quatro atos

O evento é dividido em quatro atos, proporcionando uma imersão completa no universo da VIK.

No Ato I, os participantes serão recebidos entre os vinhedos e conduzidos pelo enólogo Cristián Vallejo, que apresentará conceitos inovadores como Barroir, Amphoir e Fleuroir, essenciais para a elaboração dos vinhos premiados da vinícola. Durante o passeio, serão degustados o La Piu Belle Rosé e o VIK Millahue 2021, vinho que recebeu 100 pontos do crítico James Suckling.

No Ato II, a experiência segue para o jardim do Pavillion, onde os participantes poderão degustar rótulos de quatro marcas da VIK, acompanhados por música ao vivo e surpresas em garrafas magnum.

O Ato III é o ponto alto do evento: um almoço exclusivo entre os vinhedos, preparado pelo chef da VIK Chile, Pablo Cáceres, em colaboração com Santi Inzaurralde, chef da VIK Uruguai. O menu foi criado especialmente para a ocasião e será harmonizado com os rótulos icônicos da vinícola.

Por fim, no Ato IV, a noite ganha um tom artístico, com apresentações de jazz e folk, além de uma exposição de arte que conecta o universo do vinho à cultura visual. Para encerrar, o DJ do La Susana de José Ignacio assume o comando da festa, garantindo uma despedida memorável.

Vinho VIK no Brasil

Fundada em 2006 por Alex e Carrie Vik em Millahue, no Vale do Cachapoal, a VIK é uma das vinícolas mais renomadas do Chile. A marca planeja expandir sua presença para o Brasil, mais precisamente em Araçoiaba da Serra, a cerca de duas horas de São Paulo.

Esse novo projeto faz parte do empreendimento Fazenda Vista Verde, liderado pela LN Urbanismo e com um orçamento estimado em R$ 350 milhões. O espaço contará com área residencial para mansões, piscina de ondas e um hotel — o primeiro da marca VIK no Brasil —, além de uma vinícola.

Ainda não foram definidas as uvas que serão utilizadas nos testes iniciais, mas a ideia é aproveitar as variedades já cultivadas na região, com destaque para a técnica de poda invertida, que melhora a qualidade da produção. Uma das castas mais promissoras para o projeto é a Syrah, que deve estar entre as primeiras a serem testadas.