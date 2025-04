Dia Mundial do Café: cafeterias e restaurantes em São Paulo que servem safras especiais

A Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC) estima que cada brasileiro consumiu, em média, 1.430 xícaras de café entre o período de novembro de 2023 a outubro de 2024. Apesar de um recuo de 2,22% no consumo, o que pode estar atrelado à alta dos preços, o grão é símbolo da cultura e história do país. A bebida mais consumida do mundo depois da água é um sucesso que ultrapassa fronteiras, mas encontrar versões especiais não é tão simples.

A definição de café especial não se refere apenas a aspectos sensoriais (aroma, sabor, corpo e finalização), mas indica uma cadeia produtiva muito mais cuidadosa que a dos cafés comuns. Ou seja, para ser considerado especial, o café deve ser constituído 100% de espécie arábica, passando por uma seleção séria e composto exclusivamente por grãos perfeitos, com origem controlada e produção certificada como sustentável.

Além disso, é preciso alcançar pelo menos 80 pontos de qualidade na metodologia Specialty Coffee Association (SCA), uma organização que avalia dez características: fragrância/aroma, sabor, doçura, corpo, acidez, equilíbrio, uniformidade, defeitos, finalização e uma avaliação final. Essa extensa e criteriosa lista deixa evidente a qualidade superior do café especial com relação aos tradicionais.

No Dia Mundial do Café, comemorado hoje, 14, confira uma lista de lugares para experimentar cafés especiais em São Paulo.

Casa Hario

Em pouco tempo de operação, a Casa Hario, projeto único no mundo, localizado no Itaim Bibi, já provou ser uma ótima opção para os apreciadores de cafés especiais. Além dos grãos de diversas origens, a casa oferece métodos exclusivos, como o Syphon, além, claro, dos mais conhecidos como V60, Prensa Francesa, Mugen, dentre outros.

Em fevereiro, a Casa Hario arrematou parte da safra campeã da 7ª edição do concurso “Conexão Caparaó”, organizado pela Associação de Produtores Rurais de Pedra Menina (Aprupem). O café campeão foi um catuaí vermelho descascado produzido a uma altitude de 1.300 metros e a saca de 60 quilos foi adquirida por R$ 29 mil, superando o antigo recorde do leilão. A marca também arrematou as safras classificadas na 3ª e 8ª colocação.

Casa Hario: Choux Cream da Amay Doces acompanhado por café (Neuton Araujo/Divulgação)

Além disso, a idealizadora do projeto no Brasil, Katia Nassuno e sua sócia e filha Mariana Nassuno são apaixonadas pelo universo dos cafés especiais e decidiram compartilhar seus conhecimentos com mais pessoas por meio de uma série de cursos imersivos, do iniciante ao avançado, que visam transformar o amor pelo grão em aprendizado.

Serviço: Rua Manuel Guedes, 426 — esquina com a Rua Tabapuã — Itaim Bibi. Telefone: (12) 98156-2358

Horário de funcionamento: Terça a sábado, das 9h às 23h. Aos domingos, das 10h às 18h. Reservas: https://usetag.me/casahario As inscrições estão abertas no link: https://www.eventbrite.com/o/casa-hario-105971285501

Mica Chocolates

Na fábrica da Mica Chocolates, localizada em Pinheiros, São Paulo, além dos bombons artesanais pintados à mão, a chocolateria criou um blend de café especial com notas sensoriais de caramelo, baunilha, frutado e, claro, de chocolate. Os cafés especiais são oriundos da parceria com a marca Sabino Torrefação.

Os clientes podem observar o processo de fabricação dos chocolates enquanto escolhem entre opções mais simples como o Coado (R$ 16), o Espresso (R$ 8), o Macchiato (R$ 12), o Latte (R$ 16) e o Cappuccino (R$ 16). Ou optar por uma das versões mais elaboradas do menu, como o Mocaccino (R$ 22), com café, ganache de avelã, leite vaporizado e um toque de noz moscada, e o Mini affogato (R$ 25), com sorvete de baunilha, espresso, caramelo da casa e toque de sal maldon.

Os visitantes também podem optar por levar a experiência Mica para casa, já que a marca disponibiliza seu café especial em grãos ou moído em embalagens de 250g. Essa opção pode ser adquirida por delivery no site próprio da chocolateria (R$ 75).

Serviço: Rua Artur de Azevedo, 1199 – Pinheiros. Telefone: 11 97620-0210. E-mail: hello@micachocolates.com.br Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 9h às 19h. Domingo, das 12h às 19h

Botanikafé

Inspirado no lifestyle praiano, o Botanikafé oferece cafés especiais. Com unidades espalhadas por São Paulo, o espaço convida à pausa com uma curadoria cuidadosa de cafés brasileiros. Todos os espressos da casa são preparados com o Espresso da Abadia, blend exclusivo feito com grãos da produtora Juliana Alvarez de Campos, da região de Caconde (SP), da variedade Catucaí Vermelho (100% arábica). Entre as opções mais pedidas estão o Espresso (R$ 10), o Cortado (R$ 13), preparado com espresso duplo, leite e espuma de leite, e o Crunchy Latte (R$ 24), bebida gelada que leva espresso, xarope de coco, leite de aveia, chantilly vegetal e cocada.

No universo dos filtrados, destaque para o Café Por Elas (R$ 11, 100ml ou R$ 15, 180ml), da variedade Arara (100% Arábica) produzido por Carolina Alves Vono de Alckmin em Santa Rita do Sapucal (MG), com notas de caramelo, castanhas e chocolate; e o Botanikafé Orgânico (R$ 11, 100ml ou R$ 15, 180ml), da variedade Catucaí Vermelho (100% arábica), cultivado por Maria Teixeira em Andradas (MG) com toques cítricos e de frutas silvestres. Esse último também é base para o Cold Brew e bebidas como o Pingado Botanika (R$ 17), feito com leite de aveia e melado de cana.

Além disso, cafés em microlote estão disponíveis em métodos filtrados a partir de R$ 13. Também é possível levar os grãos para casa em embalagens de 250g (preço sob consulta).

Serviço: Botanikafé Jardins: Alameda Lorena, 1765, Jardins. Telefone e WhatsApp: (11) 3064-6570. Funcionamento: Todos os dias, das 8h às 23h. | Botanikafé Pinheiros | Rua Padre Garcia Velho, 56, Pinheiros. Telefone e WhatsApp: (11) 3360-8919. Funcionamento: Segunda a quinta-feira, das 8h às 23h. Sextas e sábados, das 8h às 24h. Domingo, das 8h às 22h | Botanikafé Butantã: Avenida Magalhães de Castro, 286, Butantã. Telefone e WhatsApp: (11) 93431-5660.Funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 22h. Sábados, domingos e feriados, das 8h às 20h. | Botanikafé Barra Funda: Av. Nicolas Boer, 120 (Parque Industrial Tomas Edson), Barra Funda. Telefone e WhatsApp: 11964942423 Funcionamento: Segunda a sexta, das 8h às 22h. Sábados, domingos e feriados, das 8h às 18h. | Botanikafé Bienal: Pavilhão da Bienal - Parque Ibirapuera - Av. Pedro Álvares Cabral, s/no Funcionamento: diariamente, das 8h às 19h

Clandestina

Localizado na Vila Madalena, o Clandestina é comandado pela chef Bel Coelho e propõe uma imersão na cultura alimentar brasileira, com pratos feitos para compartilhar e ingredientes nativos, sazonais e de pequenos produtores.

O café utilizado na casa é fornecido e torrado pela Corisco Cafés, servido exclusivamente coado no método Kalita, passado na hora e à vista do cliente. Os grãos vêm de Cabo Verde, na Serra da Mantiqueira (MG), e são da variedade Arara, cultivados por Célio Pereira da Silva no Sítio Boa Vista. O café apresenta notas de frutas amarelas, caramelo e uma agradável acidez cítrica que preenche a boca, trazendo sensação de suculência. Uma bebida vibrante e equilibrada, perfeita para acompanhar a sobremesa ou encerrar a refeição sem pressa. A porção individual sai por R$ 14, e a versão para duas pessoas, por R$ 23.

Serviço: Rua Girassol, 833, Vila Madalena. Telefone: (11) 94145-9589. Horário de funcionamento: Terça a sexta-feira, das 19h às 23h. Sábado, das 12h às 16h e das 19h às 23h. Domingo, das 12h30 às 17h.

Komah Bakery

Komah Bakery: cafés espressos vêm de um blend das variedades Arara e Catuaí Amarelo da região de Cabo Verde (MG) (Laís Acsa/Divulgação)

Dos mesmos criadores do restaurante Komah, a Komah Bakery é uma homenagem aos cafés coreanos. A diminuta casa, localizada nos fundos da loja Uma, na Vila Madalena, aposta em cafés especiais selecionados e torrados pelo Futuro Refeitório.

Os espressos vêm de um blend das variedades Arara e Catuaí Amarelo da região de Cabo Verde (MG), com notas de caramelo e alta doçura. O Espresso (R$ 8), o Latte (R$ 15) e o Cappuccino (R$ 18) são algumas das opções tradicionais. Entre as bebidas autorais, destaque para o Cumaru Latte (R$ 21), feito à base de leite integral, shot de espresso, xarope de especiarias e cumaru.

Para quem prefere métodos filtrados, há opções de extração como Aeropress e V60 (R$ 18). Nestes, são utilizados grãos da Chuva, da variedade Catuaí, produzidos por Zeto Amaral, de Espera Feliz (MG), com corpo aveludado e doçura alta. O Cold Brew também ganha versões criativas como o Citrus Brew (R$ 25), com compota de yuja (yuzu com mel) e suco de toranja.

Serviço: Rua Girassol, 273, Vila Madalena. Telefone: (11) 94259-1437. Horário de funcionamento: Terça a sexta-feira, das 10h às 17h; Sábados e domingos, das 10h às 16h.

St. Chico

Entre as quatro unidades da renomada padaria artesanal, a de Higienópolis se destaca como um refúgio perfeito para os dias quentes de verão. Com um agradável deque ao ar livre, o espaço é amplo, bem ventilado e pet-friendly, ideal para quem busca uma pausa a qualquer hora do dia. Para quem não abre mão de um bom cafézinho, encontra na padaria o café especial da própria marca. O café é um catuai vermelho da região da Alta Mogiana, torrado pela No More Bad Coffee, disponível no coado (R$ 7), espresso (R$ 7,90), french press (R$ 24,50), entre outros.

Serviço: 3 unidades + Higienópolis: Avenida Higienópolis, 467 - Higienópolis, São Paulo/SP - Fone: (11) 95324-5589 | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 7h às 20h, sábado das 7h às 19h, domingo das 7h às 18h