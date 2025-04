Escócia e Rio de Janeiro se encontram em edição limitada de uísque Royal Salute

Conhecido como o cartão-postal brasileiro, o Rio de Janeiro é celebrado em diferentes formas. Agora, a cidade maravilhosa ganha uma homenagem da Royal Salute, marca de uísque escocês, com a edição limitada Royal Salute 21 Anos Rio de Janeiro Polo Edition.

Este é o primeiro produto especialmente desenvolvido para o mercado brasileiro. Criado pelo Mestre Blender Sandy Hyslop, o Rio de Janeiro Polo Edition é um blend único, com notas de frutas tropicais locais.

O uísque foi envelhecido por 21 anos em barris de carvalho selecionados, resultando em notas delicadas de baunilha e coco.

O design da Royal Salute 21 Anos Rio de Janeiro Polo Edition também é uma celebração da cultura carioca. A garrafa foi colorida com um vibrante tom de verde que remete à natureza exuberante do Rio.

Royal Salute tem a tradição de homenagear destinos icônicos do polo através de suas edições limitadas. Antes da edição dedicada ao Rio de Janeiro, a marca lançou o Royal Salute 21 Anos Miami Limited Edition, inspirada na energia vibrante de Miami.

Cada lançamento desta série combina a excelência do uísque Royal Salute com a elegância e a tradição do esporte.

Royal Salute 21 Anos Rio de Janeiro Polo Edition: primeiro produto especialmente desenvolvido para o mercado brasileiro (Divulgação/Divulgação)

"A popularidade do polo no Brasil está em alta e, junto com as paisagens deslumbrantes e a energia vibrante, é um lugar onde sempre adorei jogar e passar tempo. A energia cultural da cidade é incrível, tornando-a um destino perfeito para ser homenageado na Royal Salute Polo Collection. Estou ansioso para saborear esse novo blend após minha próxima partida de polo lá", diz Malcolm Borwick, embaixador global de polo da Royal Salut.

Royal Salute 21 Anos Rio de Janeiro Polo Edition está disponível para compra no site Bar Aberto.