Inspirado em Mykonos e Capri, Veuve Clicquot inaugura bar de verão em resort de luxo no Ceará

Imagine um verão onde o icônico amarelo da Veuve Clicquot se mistura às paisagens paradisíacas do litoral cearense. Esse cenário de sofisticação e exclusividade desembarca no Brasil com a inauguração do primeiro Sun Club Veuve Clicquot, que promete trazer a atmosfera das praias europeias para o Carmel Taíba Exclusive Resort, no Ceará.

Inspirado nos hotspots de Mykonos, Capri e Saint-Tropez, o espaço abre nesta quarta-feira, dia 29, e funcionará até 10 de março, oferecendo experiências exclusivas para os amantes do champanhe. O acesso é exclusivo para hóspedes do resort.

Após uma bem-sucedida temporada nos destinos mais badalados do verão europeu, o Sun Club no Carmel Taíba aposta em um visual exclusivo, assinado pelo Studio Marcel Poulain, vencedor do prêmio Mobilier National na Toulon Design Parade 2021. O design é composto por decoração com mesas e guarda-sóis no inconfundível tom amarelo da Veuve Clicquot e recria o charme da Riviera Francesa em pleno Nordeste brasileiro.

“A beleza natural do litoral brasileiro não poderia ficar de fora do circuito internacional dos Sun Clubs Veuve Clicquot. Essa iniciativa fortalece a temporada de verão, que já é tão expressiva para a categoria, proporcionando a melhor experiência ao consumidor”, explica Catherine Petit, diretora-geral da Moët Hennessy no Brasil.

Champanhe Rich

O Sun Club Veuve Clicquot no Carmel Taíba terá como destaque os novos champanhes Veuve Clicquot Rich e Rich Rosé, pensados para serem apreciados com gelo ao longo de todo o dia. “O Sun Club Carmel Taíba traduz o espírito alegre e sofisticado da marca, sendo o lugar perfeito para degustar os lançamentos”, afirma Bruna Soares, gerente de marketing da marca no Brasil.

Com design exclusivo, harmonizações refinadas e um ambiente que traduz a dolce vita, o projeto celebra o legado de Madame Clicquot, uma mulher que desafiou seu tempo e consolidou sua marca como sinônimo de inovação e sofisticação.

Carmel Taíba

Carmel Taíba Exclusive Resort. (Divulgação/Divulgação)

O Carmel Taíba Exclusive Resort fica em São Gonçalo do Amarante, a 75 quilômetros de Fortaleza, e disponibiliza 36 acomodações de luxo, em 10 categorias distintas, todas com vistas deslumbrantes para o mar ou para a vegetação nativa. Algumas possuem piscinas, banheiras de hidromassagem e saunas privativas, garantindo uma experiência de conforto e descanso para cada hóspede.

O hotel também dispõe de espaço kids, piscina sonorizada, jacuzzi, sauna, aluguel de bicicletas, academia, spa, serviço de massagens e dois restaurantes. Há ainda a oferta de experiências, como passeio de helicóptero, café da manhã na barca e prática de yoga. Está na lista dos 50 Melhores Hotéis do Brasil, feita pelo ranking EXAME Casual.

Serviço: Rua Cap. Inácio Prata, 900 - Taiba, São Gonçalo do Amarante – CE. Reservas emreservas@carmelhoteis.com.br e (85) 3266-6100.